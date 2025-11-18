Spuštena je zavesa poslednjeg čina: Željko Mitrović zatvorio Teatar Odeon

Željko Mitrović proteklih dana najavljivao je velike promene u svojoj kompaniji i otpušatanje zaposlenih. Prvi na spisku našao se Teatar Odeon, koji je svečano otvoren prošlog septembra.
Direktor i vlasnik Pink Media Group,Željko oglasio se tim povodom na Instagramu.
Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! Bez milosti, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima”
- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je na svom Instagram nalogu.
Pročitajte Ekskluzivno za HELLO! Nataša Aksentijević - Mog brata su ukrali u porodilištu!
On je reforme najavio na dan svoje krsne slave, kada je poručio:
- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali!
