Niko neće, evo ja ću da kažem: Pešić o Nikoli Jokiću nikad iskrenije

Mnogo toga je ostalo nedorečeno nakon ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u košarci kada je najveće neprijatno iznenenađenje bila naša reprezentacija koja je ispala u osmini finala izgubivši od Finske.

Nakon toga spekulisalo se šta je uzrok loše igre momaka koji su samo godinu dana ranije mogli da pobede najbolje košarkaše svih vremena - reprezentaciju SAD-a na Olimpijskim igrama, a poteglo se pitanje i ostanka selektora Svetislava Pešića na klupi. Profimedia

Ipak, 30. septembra ove godne čuvenom Kariju istekao je ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije koji nije produžavan već je na mesto selektora doveden mladi i već sada veoma uspešni Dušan Alimpijević.

Mesec i po dana kasnije nekadašnji selektor govorio je o raznim temama u jednom podkastu, a dotakao se i odnosa sa MVP-ijem NBA lige i najboljim košarkašem na svetu. Iako su mnogi mislili da su među njima postojale neke varnice, istina je potpuno drugačija.

- Njega dve stvari čine posebnim, to niko ne priča. Njega svi definišu kao najboljeg igrača na svetu, prvo, on je najbolji tim plejer, odnosno saigrač. Drugo, on je bolja ličnost nego što je igrač. Putujemo na Kipar na pripreme, i sedimo zajedno pa taman malo da popričamo, pitam ga "Kako ti se čini ekipa?", kaže on "Pa dobri smo, malo nam odbrana škripi, tu moramo da poradimo. Neki igrači ne razumeju šta ti tražiš." Ja mu kažem "Znaš šta je ipak najvažnije? Da ti daš jedan dodatni impuls, požrtvovanje i agresivnost u odbrani. Ako ti to uradiš, ja sam uspeo kao selektor." Sledeća utakmica, on udvaja na centar, ako mu ti to kažeš, on to radi i prihvata, nema kod njega da razmišlja i pita, možda kasnije pita da li može na neki drugi način. Za mene je to zaista privilegija - rekao je Svetislav Pešić o Nikoli Jokiću. youtube printscreen

Svi koji poznaju Nikolu tvrde da je njemu najveće zadovoljstvo i čast da obuče reprezentativni dres te da uvek poslednji atom snage ostavi na terenu dok brani boje naše zastave. Ova priča njegovog nekadašnjeg selektora samo govori u prilog tome.





