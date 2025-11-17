Slaviša Čurović ostvario je preko 100 uloga, ova mu je bila najteža

Slaviša Čurović rođen je pre 48 godina u Crnoj Gori, gde je i završio Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju.

Prve značajnije uloge ostvario je u serijama Zdravka Šotre "Ranjeni orao" i "Greh njene majke", a kasnije su se uloge samo nizale. Kako pred kamerama, tako i u pozorištu.

U braku je sa koleginicom Tijanom Ćurović, sa kojom ima ćerku Tiju.

Svoje glumačko umeće pokazao je i ovih dana u seriji "Tvrđava", koja je počela da se prikazuje na RTS-u. Radnja je smeštena u devedesete godine, a već posle prve tri epozode postala je najgledanija domaća serija u Srbiji.

Slaviša Čurović tumači jednu od glavnih uloga -Cvareta, oca glavne junakinje Darije. Kad je pročitoa svoju ulogu i ceo scenario "Tvrđave", kako kaže, nije imao dilemu da li treba da bude deo ekipe.

- To je bilo tužno i ružno vreme. Igram Hrvata koji je ostao u Kninu. Do 90-te se nismo pitali ko je ko, a tada je svako morao da izabere stranu. Tako su se ljudi po šavovima delili. A mi tadašnja deca nismo ništa znali, niti nas je iko išta pitao. Kad je počeo rat, kad se zakuvalo oko Dubrovnika, pošto sam ja iz Podgorice, sećam se oca koji je rekao mojoj majci da nećemo ići na letovanje: ‚Zemlja u ratu, a ja da idem na letovanje'“ - rekao je glumac, koji smatra da je "Tvrđava" najbolja serija koju je RTS imao još od serije "Više od igre"

Iskreno je priznao i to da mu je, iako je ostvario preko 100 uloga, ova možda i najteža u karijeri.

