Lepa Brena: Moje haljine i cipele nosile su žene u Grandu, sad imam problem

Lepa Brena na muzičkoj sceni je duže od četiri decenije, a za to vreme stekla je status najveće folk zvezde, ne samo u Srbiji, već i u regionu.
Iako je prošlog leta zvanično otišla u penziju, pevačica i dalje vredno radi – nastupa širom sveta,a bavi se i porodičnim biznisom.
Iza nje je na hiljade koncerata, nebrojeno mnogo snimljenih emisija i muzičkih spotova, a sve to trebalo je ispratiti odgovarajućim modnim izdanjem.
Vremenom, garderoba se nagomilala, a na pitanje šta radi sa odećom koju više ne nosi, Lepa Brena je odgovorila.
- Nagomilao se ceo jedan sprat moje profesionalne garderobe. Moram reći da sam moju privatnu garderobu, ali i onu a koncerata, od dana kada smo osnovali Grand, 1998. godine, poklanjala. Pevačke kostime poklanjala sam pevačicama, a privatnu garderobu nosile su žene u Grandu. Kao i obuću.
U međuvremenu ponovo se nakupila odeća koju više ne nosi.
- Sad već imam ozbiljan problem. Imam i plan kako to da rešim, nešto ću pokloniti, a moguće je da ću napraviti jednu aukciju za decu kojoj je potrebna pomoć – rekla je pevačica za televiziju K1.
