Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Nikakva protekcija ne dolazi u obzir: Bekamu oduzeta vozačka dozvola

Nikakva protekcija ne dolazi u obzir: Bekamu oduzeta vozačka dozvola

Autor: | 17/11/2025

0

Kruz Bekam, najmlađi sin slavnog Dejvida Bekama, ostao je bez vozačke dozvole.

Photo by Andrew Matthews - Pool/Getty Images

 

Incident se desio nepune dve nedelje nakon što je njegov otac postao vitez. Kao što je poznato kralj Čarls ga je odlikovao za doprinos sportu i humanitarnom radu, a svečana ceremonija održana je u dvorcu Vindzor.

Pročitajte Ovde se pronašao - Duško Tošić ima novi biznis, donosi mu ogroman novac, svi hvale njegov rad

Kako prenose britanski mediji, dvadesetogodišnji Kruz Bekam izgubio je dozvolu pošto je u roku od dve godine od polaganja vozačkog ispita počinio dva prekršaja, oba u oblastima sa ograničenjem od 20 milja na sat. On je vozio 24 milje na sat.

Prema britanskom zakonu, svakom vozaču koji skupi šest ili više kaznenih poena u roku od dve godine od polaganja ispita, vozačka dozvola se automatski poništava. To znači da će sin Dejvida i Viktorije Bekam morati ponovo da polaže i teorijski i praktični deo ispita, kako bi povrati dozvolu.

Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

 

Mnogi gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu spuštaju ograničenja na 20 kilometara na sat, naročito oko škola i naseljenih područja. Vozači treba da budu izuzetno svesni tih zona, jer razlika od 4 kilometra na sat i dalje može da dovede do kazne i gubitka dozvole. Uz to, vlasnik luksuznog automobila s oduzetom dozvolom suočava se sa znatno višim premijama osiguranja pri ponovnom polaganju, što dodatno povećava finansijske posledice.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Gareth Cattermole/Getty Images
Tagovi: kruz bekam dejvid bekam sin Dejvida Bekama sin dejvida i vktorije bekam vozačka dozvola

Pročitajte još

Najnovije vesti