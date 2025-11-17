Kruz Bekam, najmlađi sin slavnog Dejvida Bekama, ostao je bez vozačke dozvole.
Incident se desio nepune dve nedelje nakon što je njegov otac postao vitez. Kao što je poznato kralj Čarls ga je odlikovao za doprinos sportu i humanitarnom radu, a svečana ceremonija održana je u dvorcu Vindzor.
Pročitajte Ovde se pronašao - Duško Tošić ima novi biznis, donosi mu ogroman novac, svi hvale njegov rad
Kako prenose britanski mediji, dvadesetogodišnji Kruz Bekam izgubio je dozvolu pošto je u roku od dve godine od polaganja vozačkog ispita počinio dva prekršaja, oba u oblastima sa ograničenjem od 20 milja na sat. On je vozio 24 milje na sat.
Prema britanskom zakonu, svakom vozaču koji skupi šest ili više kaznenih poena u roku od dve godine od polaganja ispita, vozačka dozvola se automatski poništava. To znači da će sin Dejvida i Viktorije Bekam morati ponovo da polaže i teorijski i praktični deo ispita, kako bi povrati dozvolu.
Mnogi gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu spuštaju ograničenja na 20 kilometara na sat, naročito oko škola i naseljenih područja. Vozači treba da budu izuzetno svesni tih zona, jer razlika od 4 kilometra na sat i dalje može da dovede do kazne i gubitka dozvole. Uz to, vlasnik luksuznog automobila s oduzetom dozvolom suočava se sa znatno višim premijama osiguranja pri ponovnom polaganju, što dodatno povećava finansijske posledice.
Pročitajte još
Nikakva protekcija ne dolazi u obzir: Bekamu oduzeta vozačka dozvola
Kruz Bekam ostao bez vozačke dozvole
17/11/2025Saznajte više
Darja je ista baka! Unuka Lidije Vukićević je preslatka, crne krupne oči svakog osvoje FOTO
Darja Mrkela uživa sa tatom
17/11/2025Saznajte više
Marija Šerifović nakon očeve smrti donela važnu odluku, za ovo nije bila spremna
Marija Šerifović odložila koncert zbog smrti oca
17/11/2025Saznajte više
Aleksandar Stanković golom Srbiju doveo do važne pobede: Ovo sam sanjao kao dete, tata je...
Aleksandar Stanković postigao gol u reprezentativnom dresu
17/11/2025Saznajte više
Marija Bergam veoma mlada doživela povredu: Onesvešćivala sam se od bolova, mesecima sam bila u krevetu
Marija Bergam doživela je ozbiljnu povredu kolena kao mala
17/11/2025Saznajte više
Ovde se pronašao: Duško Tošić ima novi biznis, donosi mu ogroman novac, svi hvale njegov rad
Duško Tošić sazidao zgradu u Zemunu
17/11/2025Saznajte više
Komentari (0)