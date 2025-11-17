Nikakva protekcija ne dolazi u obzir: Bekamu oduzeta vozačka dozvola

Kruz Bekam, najmlađi sin slavnog Dejvida Bekama, ostao je bez vozačke dozvole. Photo by Andrew Matthews - Pool/Getty Images

Incident se desio nepune dve nedelje nakon što je njegov otac postao vitez. Kao što je poznato kralj Čarls ga je odlikovao za doprinos sportu i humanitarnom radu, a svečana ceremonija održana je u dvorcu Vindzor.

Kako prenose britanski mediji, dvadesetogodišnji Kruz Bekam izgubio je dozvolu pošto je u roku od dve godine od polaganja vozačkog ispita počinio dva prekršaja, oba u oblastima sa ograničenjem od 20 milja na sat. On je vozio 24 milje na sat.

Prema britanskom zakonu, svakom vozaču koji skupi šest ili više kaznenih poena u roku od dve godine od polaganja ispita, vozačka dozvola se automatski poništava. To znači da će sin Dejvida i Viktorije Bekam morati ponovo da polaže i teorijski i praktični deo ispita, kako bi povrati dozvolu. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

Mnogi gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu spuštaju ograničenja na 20 kilometara na sat, naročito oko škola i naseljenih područja. Vozači treba da budu izuzetno svesni tih zona, jer razlika od 4 kilometra na sat i dalje može da dovede do kazne i gubitka dozvole. Uz to, vlasnik luksuznog automobila s oduzetom dozvolom suočava se sa znatno višim premijama osiguranja pri ponovnom polaganju, što dodatno povećava finansijske posledice.





