Darja je ista baka! Unuka Lidije Vukićević je preslatka, crne krupne oči svakog osvoje FOTO

Darja Mrkela uživa sa tatom

Lidija Vukićević 8. jula ove godine postala je baka. Njen stariji sin Andrej Mrkela dobio je ćerku, a srećne vesti objavio je na svom Instagram profilu gde je podelio sliku iz porodilišta. Instagram/andrejmrkela

“Darja”, jednostavno je napisao tada ponosni tata. Mezimica cele porodice Mrkela - Vukićević stigla je neposredno pred bakin 63. rođendan, te je nju dodatno usrećila jer će od narednog leta zajedno duvati svećice sa torte. Atraktivna glumica, koja osim Andreja ima i sina Davida, nije krila radost što će dobiti unuku.

- Devojčica konačno stiže, baš sam to želelela. Unuka me neće zvati “baka”, zvaće me Lidija. Bez funkcija, molim – našalila se svojevremeno dramska umetnica.

Darja je danas poprilčno porasla, ima četiri i po meseca i sa mamom i tatom uspostavila je ritam kakav im svima odgovara, pa tako uživaju u svakom zajedničkom trenutku koji su češći preko vikenda nego tokom radne nedelje.

Baš jučerašnji dan bio je jedan od onih rezervisanih za maženje i tate i ćerke, što je Andrej Mrkela i podelio na svom Instagram profilu objavivši fotografiju sa naslednicom iz dnevnog boravka. Ono što su mnogi njegovi pratioci iskomentarisali da preslatka devojčica ima krupne crne oči baš kao i njena baka.

Inače, jesen je godišnje doba kada je sezona virusa svakoga dana. Gotovo da nema osobe koja u ovom godišnjem dobu ne dobije virus, a jedna od njih je i glumica Lidija Vukićević koja se pre tri dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća. Instagram

Ona je u opuštenom izdanju posetila zdravstvenu ustanovu kako bi odradila pregled, a dok je sedela u čekaonici objavila je fotografiju na društvenoj mreži Instagram na kojoj je otkrila da je pod upalom: "Virus".

Ovih dana baka sigurno ne odlazi u posetu Darji kako je ne bi zarazila ali zato čim ozdravi, prva stanica biće joj porodični dom njenog starijeg sina da nadoknadi sve vreme koje su bile razdvojene ona i Darja.





