Darja je ista baka! Unuka Lidije Vukićević je preslatka, crne krupne oči svakog osvoje FOTO

Autor: | 17/11/2025

Darja Mrkela uživa sa tatom

Lidija Vukićević 8. jula ove godine postala je baka. Njen stariji sin Andrej Mrkela dobio je ćerku, a srećne vesti objavio je na svom Instagram profilu gde je podelio sliku iz porodilišta.

“Darja”, jednostavno je napisao tada ponosni tata. Mezimica cele porodice Mrkela - Vukićević stigla je neposredno pred bakin 63. rođendan, te je nju dodatno usrećila jer će od narednog leta zajedno duvati svećice sa torte. Atraktivna glumica, koja osim Andreja ima i sina Davida, nije krila radost što će dobiti unuku.

- Devojčica konačno stiže, baš sam to želelela. Unuka me neće zvati “baka”, zvaće me Lidija. Bez funkcija, molim – našalila se svojevremeno dramska umetnica.

Darja je danas poprilčno porasla, ima četiri i po meseca i sa mamom i tatom uspostavila je ritam kakav im svima odgovara, pa tako uživaju u svakom zajedničkom trenutku koji su češći preko vikenda nego tokom radne nedelje.

Baš jučerašnji dan bio je jedan od onih rezervisanih za maženje i tate i ćerke, što je Andrej Mrkela i podelio na svom Instagram profilu objavivši fotografiju sa naslednicom iz dnevnog boravka. Ono što su mnogi njegovi pratioci iskomentarisali da preslatka devojčica ima krupne crne oči baš kao i njena baka.

Inače, jesen je godišnje doba kada je sezona virusa svakoga dana. Gotovo da nema osobe koja u ovom godišnjem dobu ne dobije virus, a jedna od njih je i glumica Lidija Vukićević koja se pre tri dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća.

Ona je u opuštenom izdanju posetila zdravstvenu ustanovu kako bi odradila pregled, a dok je sedela u čekaonici objavila je fotografiju na društvenoj mreži Instagram na kojoj je otkrila da je pod upalom: "Virus". 

Ovih dana baka sigurno ne odlazi u posetu Darji kako je ne bi zarazila ali zato čim ozdravi, prva stanica biće joj porodični dom njenog starijeg sina da nadoknadi sve vreme koje su bile razdvojene ona i Darja.

