Hrvatska pevačica Lana Jurčević trudna je! Srećne vesti objavila je na svom profilu na Instagramu i to tako što je snimila trenutak kada test za trudnoću pokazuje čuvene "dve crte". Instagram @lalana

Malo je reći koliko su srećne vesti oduševile Lanine pratioce, a među prvima objavu je lajkovala i Zorannah.

"Čestitam od srca", "Joj, divna vest, čestitam i uživaj u svemu", "Hvala Bogu, čestitam", pisali su joj iznenađeni, ali i oduševljeni, pratioci.

Lana Jurčević je vest o trudnoći objavila samo nedelju dana nakon izlaska nove pesme "Deo mene" koja priča o njenoj borbi u trudnoći i svemu što je prošla da bi danas imala zdravu devojčicu.

"Deo mene. Drugi deo. Iznenađenje", napisala je uz objavu Lana.

Lani će ovo biti drugo dete. Pevačica je 2023. sa svojim partnerom Filipom Kratofilom dobila ćerku Majlu Lili. Čestitamo!





