Posle toliko vremena otkriveno zašto Žarko Laušević i Mima Karadžić nisu pričali 20 godina

Baš na današnji dan 2023. godine zauvek nas je napustio Žarko Laušević. "Napustio nas je najveći", reči su koje su odzvanjale tog 15. novembra, a vest da je u bolnici u 63. godini preminuo jedan od najboljih glumaca koje je Jugoslavija ikada imala, sve je ostavila u šoku. Iza sebe, Žare je napravio dubok trag, kako u životu svoje porodice i prijatelja, tako i među publikom koja je neke od najvećih filmskih ostvarenja gledala samo zbog njega.

Nakon što je preminuo usled duge i teške bolesti, od Lauševića se oprostio ceo glumački svet. Poruke tuge, žala i sećanja nizale su se na društvenim mrežama, a onda je došao red i na Mimu Karadžića sa kojim Laušević nije pričao dugih dvadeset godina, a pomirili su se na sahrani Dragana Gage Nikolića.

"Putuj s anđelima, moj dobri kume, i pozdravi nam sve drage i voljene, ima ih tamo dosta", napisao je tada Mima na Instagramu.

Žarko Laušević i Mima Karadžič nisu pričali

Žarko Laušević i Mima Karadžić bili su veliki prijatelji, a Žarko je bio kum na Miminom venčanju sa Sunčicom Ðurić 1992. Posle kobnog događaja 1993. u Podgorici, kad je Žarko iz pištolja CZ-99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića, njih dvojica prekinuli su svaki kontakt i nisu pričali dvadeset godina. Pomirili su se na sahrani Dragana Nikolića. Boško Karanović

- Mima je blizak s porodicom jednog od ubijenih momaka i kad se to desilo, prekinuo je svaku komunikaciju s Lauševićem. Za sve ove godine nikad ga nije pomenuo, izbrisao ga je iz života - otkrio je ranije izvor za "Kurir".

I dok su ostali glumci priželjkivali Lauševićev povratak u Srbiju, Mima je u intervjuima odbijao da govori o njemu. Sahrana Dragana Nikolića je sve promenila. Mima i Žarko su tada shvatili koliko su nedostajali jedan drugom, da je život previše kratak, pa su posle sahrane otišli u kafanu, gde su se pomirili i pričali do ranih jutarnjih sati.

Svoje poslednje dane života Žarko Laušević je proveo u bolnici, jer je bolovao od karcinoma pluća. Ali i pored teške dijagnoze i terapije pod kojom je bio, do poslednjeg dana je bio aktivan.





