Povredio se Nikola Jokić! Denver izdao hitno saopštenje

Nikola Jokić i ove sezone dominira, ali sada je naišao na problem. Srpski reprezentativac je na samom startu sezone u najužem krugu favorita za MVP trofej. Igra fenomenalno, a nakon što je odigrao brutalnu utakmicu sa 55 poena, u Denveru je upaljen alarm.

Nikola Jokić se povredio! Srpski košarkaš doživeo je povredu i pod znakom pitanja je njegov nastup na meču protiv Minesota Timbervulvsa.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Timberwolves:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Left Wrist Sprain)



OUT:

Christian Braun (Left Ankle Sprain)

Cam Johnson (Right Biceps Strain)

Prema informaciji koju su Nagetsi plasirali u javnost, Somborac je povredio zglob leve ruke i zbog toga nije izvesno da li će igrati na narednoj utakmici protiv Minesote. Nikola ima problema sa zglobom leve ruke, što znači da bi mogao da propusti ovu utakmicu, ali je stavljen "pod upitnik", pa još uvek postoji šansa da će igrati.

Ovo, inače, nije prvi put da Jokić ima problema sa zglobom leve ruke, pa je tako više puta snimljen kako nosi led. Ipak, do sada nije samo zbog toga propustio mečeve. Očigledno postoji bojazan da se problem ne pogorša, pa zbog toga preduzimaju potrebne korake.

Ekipa iz Kolorada će sigurno biti bez Kristijana Brauna i Kema Džonsona, dok trenutno nije poznato da li će trener Dejvid Adelman moći da računa na Srbina.

