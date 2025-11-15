Jelisaveta Orašanin rođena je 13. novembra, baš na isti dan kao i njena mama. Glumica je na mrežama čestitala majci rođendan i pohvalila se prelepim buketom cveća koji je stigao na njenu kućnu adresu. Od koga? Nije želela da otkriva. A onda je, kako to i dolikuje, priređena sjajna žurka na Dorćolu.
Jelisaveta 37, a njena mama 69 godina!
Glumica je blistala u kombinezonu sa atraktivnim prorezima koji je savršeno istakao njenu figuru. Atmosfera je bila vesela i opuštena, a među najveselijim gostima svakako je bilo Jelisavetin veliki prijatelj i kolega Miloš Biković. Biković se na rođendanskom partiju drage prijateljice pojavio u zebrastoj košulji kakvu retko ko ume da iznese na pravi način.
Jelisaveta i Miloš nazdravili su zagrljeni sa čašama vina, a osmeh nisu skidali sa lica.
Ekipa je rođendane slavila do kasno u noć, a mama i ćerka zajedno su oduvale svećice sa rođendanske torte napravljenje specijalno u njihovu čast.
Slične Vesti
Rođene na isti dan, 35 godina razlike: Jelisaveta Orašanin i njena mama slave rođendan, torta čista elegancija
Majka Jelisavete Orašanin slavi rođendan
13/11/2023Saznajte više
Pročitajte još
Jelisaveta (37) i njena mama (69) ludom žurkom proslavile rođendane, Miloš Biković najveseliji (foto)
Jelisaveta Orašanin proslavila 37. rođendan ludom žurkom
15/11/2025Saznajte više
Promocija monografije "Žarko Laušević" okupila veliki broj poznatih, Vlade Divac prvi put u javnosti posle pada sa motora
Održana promocija monografije Žarko Laušević
15/11/2025Saznajte više
Povredio se Nikola Jokić! Denver izdao hitno saopštenje
Povredio se Nikola Jokić
15/11/2025Saznajte više
Snežana Borjan naišla na osudu svih, sinu Filipu rekla: Golman biti nećeš!
Filip Borjan trenira fudbal
15/11/2025Saznajte više
Najlepšu Breninu baladu napisao je čovek zbog kog je pobegla od kuće, njen otac ga nije podnosio
Lepa Brena jednu od svojih najlepših pesama otpevala je pre mnogo godina i danas ta ista numera podjednako je tražena, ako ne i traženija
15/11/2025Saznajte više
Nesuđena balerina, uspešna glumica, a sada i ovo: Marija Bergam sve iznenadila
Obrazovanje Marije Bergam je izuzetno
14/11/2025Saznajte više
Komentari (0)