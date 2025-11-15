Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Jelisaveta (37) i njena mama (69) ludom žurkom proslavile rođendane, Miloš Biković najveseliji (foto)

Autor: | 15/11/2025

Jelisaveta Orašanin rođena je 13. novembra, baš na isti dan kao i njena mama. Glumica je na mrežama čestitala majci rođendan i pohvalila se prelepim buketom cveća koji je stigao na njenu kućnu adresu. Od koga? Nije želela da otkriva. A onda je, kako to i dolikuje, priređena sjajna žurka na Dorćolu. 

Instagram @jagodenamagli

 

Jelisaveta 37, a njena mama 69 godina!

Glumica je blistala u kombinezonu sa atraktivnim prorezima koji je savršeno istakao njenu figuru. Atmosfera je bila vesela i opuštena, a među najveselijim gostima svakako je bilo Jelisavetin veliki prijatelj i kolega Miloš Biković. Biković se na rođendanskom partiju drage prijateljice pojavio u zebrastoj košulji kakvu retko ko ume da iznese na pravi način.

Instagram @jagodenamagli

Jelisaveta i Miloš nazdravili su zagrljeni sa čašama vina, a osmeh nisu skidali sa lica.

Instagram @jagodenamagli

 

Ekipa je rođendane slavila do kasno u noć, a mama i ćerka zajedno su oduvale svećice sa rođendanske torte napravljenje specijalno u njihovu čast. 

Instagram @jagodenamagli

 

Instagram @jagodenamagli

 

Instagram @jagodenamagli

 

Instagram @jagodenamagli

 

Instagram @jagodenamagli

 

 

 

Stana Luković Instagram @jagodenamagli

