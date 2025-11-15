Najlepšu Breninu baladu napisao je čovek zbog kog je pobegla od kuće, njen otac ga nije podnosio

Lepa Brena u svojoj bogatoj muzičkoj karijeri imala je sve hit do hita. Mnogi od njih nastali su čak na samom početku njene karijere, a jedan od njih čak je sam vrh Jugoslavije skinuo sa malih ekrana. Međutim, balade Lepe Brene živeće zauvek, bez obzira da li su snimenje skoro ili pre 30, 40 godina. Primer tome je možda i najlepša Brenina pesma pod nazivom "Nežna žena".

Tekst je napisala Radmila Mudrinić, a te davne 1985. godine komponovao je i aranžirao upravo nedavno preminuli Saša Popović.

Poznato je da je upravo Saša promenio njen život iz korena i iz Brčkog je doveo u Beograd gde je kasnije sa Slatkim grehom punila dvorane širom bivše države. Prvi susret sa Sašom Popovićem Brena nikada neće zaboraviti.

printscreen youtube

- U to vreme sam već studirala šest meseci, a onda je došao Saša da me pita da budem deo grupe. Kada ga je moj otac video, Sale je imao 45 kilograma s krevetom, onu palačinku od kravate oko vrata i neko odelo je nosio. Tati to nije delovalo ozbiljno. Bilo mu je neozbiljno da radim u nekom takvom bendu, tako da nije verovao u to i jedva mi je dozvolio da odem i radim sa Slatkim grehom. To je bilo zato što mu Sale nije odavao neki ozbiljan utisak, a ja sam bila srećna što ga nije izbacio iz kuće - prisetila se svojevremeno Lepa Brena za medije.

Već sutradan Sašin bend odlazi u Bačku Palanku gde su imali angažman u hotelu, a nekoliko dana kasnije stigla je i Brena.

- Pobegla od kuće. Kad ju je video direktor hotela, šokirao se. Meni je rekla da ima 80, ali izgledalo mi je kao da ima 180 kg. Sivi kofer, svezan užetom, bio je pun odeće koja nije odgovarala za nastup - smejao se Sale dok se prisećao mlađih dana.

Pročitajte Zbog ovih scena državni vrh je po hitnom postupku zabranio spot Lepe Brene

Nekoliko dana je orkestar svirao bez pevačice, a Brena je učila pesme.

- Znala je da otpeva tri pesme, ali je učila neverovatnom brzinom - pričao je Saša.

Baš kad je trebalo da počena da peva, umešala se 'viša sila' - zbog Titove smrti proglašena je višednevna žalost. Tada je Lepa Brena odlučno došla kod Saše Popovića i tražila jednu platu unapred. On se iznenadio, ali je pristao da joj da novac. Otišla je u Novi Sad, a vratila se kao druga žena. Nova frizura, nova odeća, sve je izgledalo drugačije.

Dok su trajali dani žalosti, orkestar je uvežbavao pesme, a nova pevačica bila na dijeti.

- Kad smo izašli prvi put svi zajedno na pozornicu, direktor hotela je bio iznenađen. Tako je počela Lepa Brena - rekao je Saša.

(Strory.hr)





