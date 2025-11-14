Ne znam da li se sudbina poigrala našim životom: Deki je rođen danas na Svetski dan dijabetesa, oba deteta boluju mu od te bolesti

Rođendan Dejana Pantelića je na Svetski dan dijabetesa
Voditelj Dejan Pantelić već 56 godinu rođendan slavi 14. novembra, na Svetski dan dijabetesa. Da život piše romane dokaz je to što su oba deteta, ćerka Lana i sin Vukašin, oboleli baš od te bolesti.
Uprkos svemu, uz brigu roditelja i uz posebne mere opreza, uvek su vodili sasvim normalan život, koji se ni malo nije razlikovao od detinjstva njihovih vršnjakinja.
‒ Ne znam da li se sudbina poigrala našim životom, ali zamislite da ste rođeni na Svetski dan dijabetesa, a kod kuće imate dvoje dece koja imaju dijabetes. Hoću da poručim roditeljima da, bez obzira na to što je knedla uvek u grlu kada je reč o ovom današnjem danu ‒ jedini način da se borimo je da im vratimo osmeh na lice ‒ priznao je jednom prilikom popularni voditelj, koji je u svojoj emisiji ugostio ćerku Lanu.
- Treniram tekvondo, nosim pumpu i kada imam takmičarske dane. Bez pumpe mogu da budem sat i po, dva, i na bazenu i na moru. Za sve moje drugare i drugarice imam poruku: „Nemojte da se plašite i nemojte da krijete! Evo, ja otvoreno pričam i ponosna sam na sebe, mog brata Vukašina, tatu Dekija i mamu što govorimo o tome i podižemo svest ‒ izjavila je Lana prilikom gostovanja u „150 minuta“.
Lana je prošle godine maturirala, dok njen mlađi brat ima 16 godina. Nikada se nisu previše eksponirali u javnosti, a ni njihov poznati tata nije želeo da ih ekponira bez pretaranog razloga. Kako je rekao jednom prilikom, uvek se trudio da njegova deca rastu u poštene i samostalne ljude, a on i supruga Miona u kući su insistirali na starim vrednostima, kojima su i njih učili od malena.
