Povukla se iz javnosti posle porodične tragedije: Ovako danas izgleda Mira Banjac, 96. rođendan proslavila u posebnom društvu

Mira Banjac početkom godine doživela je veliku porodičnu tragediju. Branislav Brana Jovanović njen sin jedinac početkom februara preminuo je u 74. godini.
Diva našeg glumišta se nakon toga povukla iz javnosti, ali i iz posla.
-Mira je naša prijateljica, čujemo se sa njom. Žarko je želeo da joj napiše ulogu u novoj seriji “Naslednici”, ali je ona rekla da više nije u stanju da glumi. I ja je potpuno razumem.
- Kazala je da će njena poslednja uloga biti ona u “Zakopanim tajnama”, gde je igrala ženu po imenu Olga. Žarko je tu ulogu napisao kao omaž njenoj majci, Olgi, koja nije doživela da je vidi na sceni – otkrila je Milica Milša za HELLO!.
Legendarna glumcia nedavno je napunila 96 godina, a tim povodom Novosađani su se okupili ispod njenog prozora kako bi joj otpevali rođendansku pesmu. Mira se tom prilikom pojavila na prozoru i uz osmeh zahvalila na pažnji.
Glumica Lena Bodanović sada je objavila predivnu fotografiju sa Mirom Banjac, koju je posetila na njen rođendan.
- Jedna rođendanska. Tri Sremice u kadru i četvrta nas fotka. Naša Mirka nas je počastila za rođendan, sve lepo, po novosadski. Viva la Mira - napisala je Lena.
