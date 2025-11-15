Snežana Borjan naišla na osudu svih, sinu Filipu rekla: Golman biti nećeš!

Filip Borjan ima osam godina i već duže vreme vredno trenira četiri ili pet puta nedeljno, a ne mora se postaviti pitanje koji je sport izabrao, svima je jasno bilo da će stati na travu i obuti kopačke na noge.

Kako mu je tata jedan od najboljih golmana u istoriji srpskog fudbala, osmogodišnjak je od najranijih dana bio na tribinama ali ipak ga mama i tata nikada nisu forsirali već isključivo pratili njegove želje i potrebe.

Iako važe za one javne ličnosti koje nikada nisu volele preterano medijsko eksponiranje niti javno isticanje privatnih trenutaka, nekadašnja direktorka marketinga FK Partizan gostovala je nedavno u emisiji na K1 televiziji gde se dotakla različitih tema, između ostalog i vaspitanja sina jedinca.

- Filip već ima osam godina i onako jedan je vrlo emotivno stabilan i svestan dečak, okolnosti i svega što se dešava oko njega. On je takođe bio na tribinama sve vreme dok mu je tata igrao, šest titula sa Zvezdom je proslavio, kasnije jednu sa Slovanom u Slovačkoj. Ono što je zanimljivo za mnoge roditelje, gledala sam kroz Partizan a i sada kada Filip trenira četiri pet puta nedeljno, plus utakmice što ima, to je sada malo i previše, ali ono što sam videla i što meni smeta je ta bolesna ambicija roditelja. Roditelji koji nisu pogledali dve utakmice u životu, ne smeju da stvaraju takav pritisak nad decom da oni treba da uspeju sa sedam, osam godina. Ja sam Filipu postavila samo jedan uslov, on to sad ne shvata kao ni mnogi ljudi u mom okruženju, ali shvatiće kada odraste kroz karijeru. Rekao je da želi da trenira fudbal u Zvezdi, naravno, sve može, rekla sam mu "Ne možeš da budeš golman". Naravno, odmah sam naišla na osudu i društva i prijatelja, ali i njega što mi je najteže palo kao majci. Pitao me je zašto, rekla sam mu da ću mu objasniti kad odraste. Skinula sam mu ogromno breme, postići uspehe golmana Milana Borjana je jako teško i gotovo sam sigurna da on to ne bi uspeo, a neće ga porediti kada igra bilo koju drugu poziciju u fudbalu, već će imati svoj lični identitet kao fudbaler - rekla je iskreno supruga Milana Borjana.

Iako kaže da nema podršku svoje okoline, na društvenim mrežama ova njena izjava već je postala viralna te se mnogi roditelji slažu sa Snežaninim stavom, jer zaista je jako teško ponoviti uspehe njenog proslavljenog muža, a sinu bi to bilo samo dodatno opterećenje.

Filip Borjan igra na mestu napadača i ono što je zanimljivo je da je uvršten u idealnu postavku mlađih Zvezdinih naraštaja jer na svakoj utakmici postigne minimum jedan gol, nekada to bude i četiri.

- Svaki put kada da gol, okrene se prema meni i pokaže srce, a ja se istopim - napisala je na Instagramu ponosna mama Snežana Borjan uz fotografiju sina koji drži pehar osvojenog turnira nakon što je njegov gol presudio da crveno-beli pobede.

Milan Borjan je uspeh naslednika ispratio iz Saudijske Arabije gde završava uspešnu sezonu.

- Dizao si pehare od rođenja, nastavi sine moj - napisao je ponosni otac Milan Borjan uz video klip sina sa dodele medalja i priznanja.

I zaista, Filip je još kao beba bio na pobedničkom postolju Crvene zvezde i tako svake godine na osvajanju titule prvog tima.





