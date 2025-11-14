Lepa Brena: Viktor i ja više nemamo odnos majka i sin

Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, nije krenuo niti maminim niti tatinim stopama, pa je sebe pronašao u zanimanju kojim se do sada niko u njihovoj porodici nije bavio. Iako od rođenja bogat, naučen je da radi baš kao i njegov stariji brat Stefan te se odavno osamostalio. Boško Karanović

Budući da mu je majka najveća folk zvezda na ovim prostorima, kao i da je rastao okružen predstavnicima muzičke scene, ne čudi što mu je ta sfera društvenog života uvek bila najzanimljivija, ali opet iz nekog potpuno drugačijeg ugla. U poslednje vreme počeo je da prati majku i na njenim koncertima, a ona mu je davala određena zaduženja. Po svemu sudeći, zanat je dobro “ispekao”, a stigla je i zvanična potvrda.

Sinoć na jednom prestoničkom događaju bili su svi Živojinovići, osim Stefana koji od kada je prestao sa muzičkom karijerom povukao se u potpunu medijsku ilegalu. Među prvima je stigao mlađi sin Bobe i Brene, odnosno glavni i odgovorni producent pevačice u poslednjih dve godine. O tome je i ona govorila pred pripadnicima sedme sile:

- Viktor je glavni i odgovorni producent za sve projekte oko Lepe Brene, dogovorili smo se da to više nije odnos majka i sin. Već dve godine sve što ste videli i što ćete videti u narednom periodu je njegova obaveza i odgovornost, ja konačno uživam sa nekim u koga imam bezgranično poverenja. Veoma je teško i komplikovano, ja sam 1993. godine izgubila Raku Đokića koji je bio najposvećeniji mojoj karijeri i to je za mene bila velika životna trauma. Do tada sam bila zvezda, a posle toga sam morala da preuzmem ulogu i producenta i svega toga. Kada imate svoje dete u koje imate potpuno poverenja i koga ste svemu naučili i date mu karijeru dugu 43 godine, svesni ste da ste to dali nekome u koga imate poverenja i samo neka potraje ovako - rekla je muzička zvezda sinoć u Sava Centru. Boško Karanović

Inače, Lepa Brena je na Dan žena održala koncert u Ljubljani, koji je prvobitno bio zakazan za kraj 2024. godine. Međutim, zbog povrede koju je zadobila u Zagrebu, pevačica je bila prinuđena da promeni termin. Koncert je protekoa u fenomenalnoj atmosferi, a na kraju nastupa Brena se zahvalila celoj ekipi na besprekornoj organizaciji.

- Pozdravljam ceo tim i pozdravljma novog člana ove sjajne ekipe, Viktora Živojinovića – poručila je ponosna majka, nakon čega je usledio aplauz.





