Veče za nezaborav: “Crvena jabuka” proslavila 40 godina karijere, Žeru podržale supruga i ćerke

Autor: | 14/11/2025

Koncert “Crvene jabuke” povodom 40 godina karijere

Koncert “Crvene jabuke” povodom 40 godina karijere pretovorilo se u veče ispunjeno uspomenama, lepim emocijama i pesmama za sva vremena.

Boško Karanović

 

Omiljena grupa mnogih generacija nastala je u Sarajevu, 80-ih godina. Nakon tragične smrti pevača Dražena Ričlija, bend je napravio pauzu, a onda se vratio sa albumom “Za sve ove godine” na kojem je pevao Dražen Žerić Žera. Sve ostalo je istorija pop muzike ovih prostora.

- Hvala što nas podržavat sve ove godine, lepo je videti sve geneeracije na jednom mestu – rekao je Žera, koji je skoro tri sata zajedno sa prepunom dvoranom centra “Sava” uglas pevao hitove koji su obeležili četiri decenije postojanja njegovog benda.

Dok Aleksandar i Aria spavaju, mama i tata u izlasku - Aleksandra i Filip zaljubljeni kao prvog dana

Gost na koncertu bio mu je Željko Samardžić sa kojim je zajedno otpevao jednu pesmu u čast nedavno preminulog Halida Bešlića.

Iako je do sada mnogo puta nastupao u Beogradu, ovaj koncert “Crvene jabuke” Žera će pamtiti po tome što su ga iz publike bodrile supruga Barbara, kao i petnaestogodišnje bliznakinje Petra i Marea.

- Zanima ih scena, kao i svako dete. Ipak, one će same da biraju put. Deo su jednog zagrebačkog hora, idu na jedno takmičenje, pa šta im bog da. Neću ih sputavati ni u čemu. Neću ih savetovati. Krećem od sebe, ko god ti da savet u mladosti, nećeš poslušati jer si tinejdžer i buntovnik – rekao je jednom prilikom frontmen “Crvene jabuke” govoreći o ćerkama koje se retko pojavljuju u javnosti.

Boško Karanović

 

 

 

