Veče za nezaborav: “Crvena jabuka” proslavila 40 godina karijere, Žeru podržale supruga i ćerke

Koncert “Crvene jabuke” povodom 40 godina karijere

Koncert “Crvene jabuke” povodom 40 godina karijere pretovorilo se u veče ispunjeno uspomenama, lepim emocijama i pesmama za sva vremena. Boško Karanović

Omiljena grupa mnogih generacija nastala je u Sarajevu, 80-ih godina. Nakon tragične smrti pevača Dražena Ričlija, bend je napravio pauzu, a onda se vratio sa albumom “Za sve ove godine” na kojem je pevao Dražen Žerić Žera. Sve ostalo je istorija pop muzike ovih prostora.

- Hvala što nas podržavat sve ove godine, lepo je videti sve geneeracije na jednom mestu – rekao je Žera, koji je skoro tri sata zajedno sa prepunom dvoranom centra “Sava” uglas pevao hitove koji su obeležili četiri decenije postojanja njegovog benda.

Gost na koncertu bio mu je Željko Samardžić sa kojim je zajedno otpevao jednu pesmu u čast nedavno preminulog Halida Bešlića.

Iako je do sada mnogo puta nastupao u Beogradu, ovaj koncert “Crvene jabuke” Žera će pamtiti po tome što su ga iz publike bodrile supruga Barbara, kao i petnaestogodišnje bliznakinje Petra i Marea.

- Zanima ih scena, kao i svako dete. Ipak, one će same da biraju put. Deo su jednog zagrebačkog hora, idu na jedno takmičenje, pa šta im bog da. Neću ih sputavati ni u čemu. Neću ih savetovati. Krećem od sebe, ko god ti da savet u mladosti, nećeš poslušati jer si tinejdžer i buntovnik – rekao je jednom prilikom frontmen “Crvene jabuke” govoreći o ćerkama koje se retko pojavljuju u javnosti. Boško Karanović





