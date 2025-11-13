Nikola Rađen postao televizijski voditelj, evo gde ćemo ga gledati od ponedeljka

Nikola Rađen jedan je od najtrofejnijih srpskih sportista. Igrao je za vodeće evropske klubove, a istovremeno je bio i deo reprezentacije Srbje sa kojom je učestvovao na Olimpijskim igrama, Evropskom i Svetskom prvenstvu.

Iza sebe ima dva braka. Sa Anom Kokić dobio je dve ćerke, dok je u braku sa Milicom Ristić dobio sina.

Nekadašnji vaterpolsita uvek je negovao korektan odnos sa predstavnicima “sedme sile”, a nema sumnje da će mu to iskustvo pomoći u daljoj karijeri.

Naime, Nikola Rađen rešio je da se oproba u televizijskom novinarstvu. Publika će od 17. novembra moći da ga vidi na televiziji B92, gde startuje nova emisija “7TV dana”. Youtube Screenshot

Kako se navodi na zvaničnom sajtu životne priče predstavljaće Suzana Mančić, o umetnosti i kulturi govoriće Mina Milićević, kroz sport i zabavu gledaoce će voditi Nikola Rađen, a o muzici će pričati Ana Stanić.

Zanimljve razgovore sa glumcima i pevačima na zabavan način doneće vam Irena Karaklajić i Ivan Milovanović.





