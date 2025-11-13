Nikola Rađen jedan je od najtrofejnijih srpskih sportista. Igrao je za vodeće evropske klubove, a istovremeno je bio i deo reprezentacije Srbje sa kojom je učestvovao na Olimpijskim igrama, Evropskom i Svetskom prvenstvu.
Iza sebe ima dva braka. Sa Anom Kokić dobio je dve ćerke, dok je u braku sa Milicom Ristić dobio sina.
Pročitajte Čestitamo - Olga Danilović diplomirala
Nekadašnji vaterpolsita uvek je negovao korektan odnos sa predstavnicima “sedme sile”, a nema sumnje da će mu to iskustvo pomoći u daljoj karijeri.
Naime, Nikola Rađen rešio je da se oproba u televizijskom novinarstvu. Publika će od 17. novembra moći da ga vidi na televiziji B92, gde startuje nova emisija “7TV dana”.
Kako se navodi na zvaničnom sajtu životne priče predstavljaće Suzana Mančić, o umetnosti i kulturi govoriće Mina Milićević, kroz sport i zabavu gledaoce će voditi Nikola Rađen, a o muzici će pričati Ana Stanić.
Zanimljve razgovore sa glumcima i pevačima na zabavan način doneće vam Irena Karaklajić i Ivan Milovanović.
Pročitajte još
Nikola Rađen postao televizijski voditelj, evo gde ćemo ga gledati od ponedeljka
Nikola Rađen postao televizijski voditelj
13/11/2025Saznajte više
Jovo Maksić: Porodica jeste tvrđava
Jovo Maksić tumači glavnu ulogu u seriji “Tvrđava”
13/11/2025Saznajte više
Anđela Jovanović uživa u roditeljstvu: Luka je jedno divno i veoma veselo dete, zato smo mu dali dva nadimka
Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša ima zanimljive nadimke
13/11/2025Saznajte više
Džejla u šoku što je pitaju zašto je bila sa sahrani Rajka Šerifovića: Marija je moja prijateljica i to je nepromenjiva kategorija
Džejla Ramović o odnosu sa Marijom Šerifović konačno progovorila
13/11/2025Saznajte više
Čestitamo: Olga Danilović diplomirala
Olga Danilović diplomirala
13/11/2025Saznajte više
Beograd na nogama, spektakl u Sava centru: Halid Muslimović oduševio, publika u glas pevala mnogobrojne hitove
Halid Muslimović održao spektakularni koncert
13/11/2025Saznajte više
Komentari (0)