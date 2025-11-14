Upražnjeno mesto i na njemu crvena ruža, kada je otišla Knezu je srce prepuklo: To me potpuno paralisalo

Nenad Knežević Knez održao je konferenciju za medije povodom solističkog koncerta koji je zakazao za 4. decembar. Tom prilikom progovorio je o karijeri koja traje duže od tri decenije.
- Ne bih ništa menjao, to je nešto što ti Bog odredi. Ja sam blagoslovljen što sam 33 godina u ovom poslu, uz razne uspone i padove. Tu sam gde sam, i dalje radim, čak i većim intenzitetom, ali mi to baš prija. Međutim, kada imam nekoliko nastupa zaredom - moji zglobovi to osete i kičma, ali fasada je još dobra - rekao je pevač.
Pre tri meseca Nenad Kneževi Knez doživeo je porodičnu tragediju. Tada je, naime, preminula njegova majka.
- Smrt majke me je potpuno paralisala. Ona se razbolela i sve je jako brzo išlo, ali smo svi imali nadu da će ona to prebroditi. Međutim, desilo se ono najgore i to me je izbacilo iz koloseka u svakom smislu. Kroz posao sam se trudio da nekako sve to prevaziđem i da obećanje dato njoj ispunim, a to je da će ona biti na tom koncertu. U prvom redu će biti jedno mesto upražnjeno i na njemu će biti crvena ruža, koja je i njeno omiljeno cveće bilo, to mesto će biti njeno – otkrio je Knez.
