Hvala za najlepši dan u životu: Anja Mit podelila prvu fotografiju sa bebom, pa otkrila ime deteta

Autor: | 13/11/2025

Anja Mit se porodila, a najradosniju vest podelila je kasno sinoć na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz predivnu fotografiju iz porodiliša, na kojoj je sa bebom, napisala je:

Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu. Filip Petrović 12. 11. 2025. godine.

Da je u drugom stanju Anja je otkrila prošlog leta, kada je već bila u poodmakloj trudnoći.

Lepa glumica u vezi je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji već neko vreme živi u Grčkoj.

- Zaljubljena sam, nemam šta da krijem. Kašalj i zaljubljenost se očito ne mogu sakriti – rekla je Anja Mit za HELLO! još u martu, u prvoj izjavi kojom je potvrdila da ima dečka.

 

 

Eva Čubrović Instagram screenshot/anjamitofficial
