Hvala za najlepši dan u životu: Anja Mit podelila prvu fotografiju sa bebom, pa otkrila ime deteta

Anja Mit se porodila, a najradosniju vest podelila je kasno sinoć na društvenim mrežama.
Uz predivnu fotografiju iz porodiliša, na kojoj je sa bebom, napisala je:
Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu. Filip Petrović 12. 11. 2025. godine.
Da je u drugom stanju Anja je otkrila prošlog leta, kada je već bila u poodmakloj trudnoći.
Lepa glumica u vezi je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji već neko vreme živi u Grčkoj.
- Zaljubljena sam, nemam šta da krijem. Kašalj i zaljubljenost se očito ne mogu sakriti – rekla je Anja Mit za HELLO! još u martu, u prvoj izjavi kojom je potvrdila da ima dečka.
Pročitajte još
Žika Jakšić otvorio vrata svog doma: Moderan nameštaj, na zidu slike i ikone, a ONA je zaslužna što je sve perfektno čisto
Dom Žike Jakšića na Bežanijskoj kosi moderno je uređen
12/11/2025Saznajte više
Ljiljana Jakšić: Posle najtežih momenata dolazi velika satisfakcija
Glumica Ljiljana Jakšić samohrana je majka ćerke Darije
12/11/2025Saznajte više
Uz prijatelje Milana i Žiku proveli smo mnoge praznike, sada stižu njihovi praunuci
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar
12/11/2025Saznajte više
Angelina Topić upisala fakultet, ovo zvanje će imati za nekoliko godina
Angelina Topić upisala fakultet
12/11/2025Saznajte više
Sahranjen Rajko Šerifović, Marija održala potresan govor: Dragi tata, nedostajaćeš svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati
Sahranjen Rajko Šerifović
12/11/2025Saznajte više
Boris Novković objavio novu pesmu, prepoznatljiv zvuk osvaja na prvu
Boris Novković predstavio novu pesmu
12/11/2025Saznajte više
Komentari (0)