Dom Žike Jakšića na Bežanijskoj kosi moderno je uređen
Žika Jakšić svoj dom izgradio je na Bežanijskoj kosi, a u njegovom komšiluku su brojne boznate ličnosti: Brena i Boba, Keba, nekada je tu živeo i Saša Popović.
- Kad sam 2003. godine došao u Beograd, Bežanija mi je bila prva stanica. Jedno vreme sam čak i noćio kod Saše Popovića. Kasnije, kada sam se preselio iz Švajcarske bilo mi je prirodno da živim na Bežanijskoj kosi, pogotovo što je tu bilo i sedište Granda. Na kraju sam napravio kuću – rekao je ekipi emisije “Ekskluziv” koju je ugostio u svom domu.
Goste je sačekao u moderno opremljenom dnevnom boravku, u kojem dominira plava boja.
Pročitajte Nova adresa stanovanja puna ljubavi - Ovo je porodični dom Đokovića u Atini
Na konstataciju da je sve perfektno čisto, Žika Jakšić je odgovorio.
- Kuću ne održavam sam. Zapravo, ja ništa ne radim. Tu je Željka, jedna žena koja je kod mene preko deset godina. Ona se “maje” sa vešom i čišćenjem.
Iza njega je 11 sezona svima omiljene emisije “Nikad nije kasno” kojoj je svih ovih godina bio maksimalno posvećen. Kada je letos doživeo moždani udar, odlučio je da promeni navike.
- Imam dva sina. Stariji je već zreo čovek od 32 godine, koji je zlatan momak, izuzetno vredan. Baš sam ponosan na njega. Kad se to desilo pomislio sam na mlađeg sina i da bih voleo da budem uz njega da završi školu, da se ostvari – iskreno je priznao.
Fotografije Žikinih sinova Andrije i Dušana mogu se videti u brojnim ramovima brižljivo raspoređenim po kući. Na zidovima su umetnička dela, a posebno mesto imaju i ikone.
Žika Jakšić otvorio vrata svog doma: Moderan nameštaj, na zidu slike i ikone, a ONA je zaslužna što je sve perfektno čisto
