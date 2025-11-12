Boris Novković objavio novu pesmu, prepoznatljiv zvuk osvaja na prvu

Boris Novković predstavlja četvrti videospot i singl "Ni korak dva" s aktuelnog studijskog albuma Zbog nas nakon više nego uspešnih singlova Nesanica, Kad on te ostavi i Ko te ljubi ove noći.
"To je jedna od pesama na koju sam izuzetno ponosan, na kojoj počiva esencija mog muzičkog rukopisa koji je uvek bio pod snažnim uticajem moje muzičke biblije Beatlesa. U harmonijskim sklopovima ove pesme oseti se dah Beatles albuma poput: Abbey Road i Let it Be snažnih harmonijskih melodičnosti. Uz tekst Sonje Buljan, koja je dočarala imaginarnu ljubavnu priču, savršeno je spojena esencija muzike s tekstom", rekao je Boris.
Kao i u prethodnim singlovima, i ovde se nastavlja uspešna saradnja s autorskim dvojcem Mirom i Sonjom Buljan. Za muziku je zaslužan sam Boris, dok Miro potpisuje produkciju i aranžman, a Sonja donosi prepoznatljivu liričnost i emotivnu dubinu.
"A kad smo već kod sounda i snimanja, moram priznati da se moj saradnik u aramžmanu i produkciji Miro Buljan jako potrudio uhvatiti onaj topli zvuk, onaj analogni. Zato smo se i u studiju igrali s raznim vintage efektima i gitarama. Mislim da su baš ti sitni tehnički detalji dali pesmi dušu, ali je u isto vreme i učinili zrelijom i bliskom mojim uzorima", naveo je Boris.
Vizualni identitet pesme dočaran je u novom spotu, koji potpisuje reditelj Raul Brzić. Ovoga puta odlučili su napustiti filmski studio i snimanje preseliti u eksterijer, tačnije na prekrasni zagrebački Gornji grad, čiji je ambijent dao dodatnu toplinu i fluidnost u vizualizaciji muzike i teksta.
"Uživajte u pesmi i spotu, nadam se da će vam se svideti i pišite vaše utiske i komentare", zaključio je Boris.
Album Zbog nas objavljen je 10.juna 2025. godine u izdanju Croatia Records. Na promociji albuma u Zagrebu Boris je istakao kako je Zbog nas album koji doživljava kao ličnu kartu, jer je, kako kaže, "nastajao s puno srca, iskrenosti i želje da se vrati onom zvuku koji najviše voli".
S pesmom Ni korak dva, Boris Novković ponovno donosi prepoznatljivu iskrenost i emociju koja ga prati od samih početaka karijere 1986. godine.
