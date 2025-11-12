Vera Ćetković zablistala na crvenom tepihu, mama i tetka najveća podrška FOTO

Vera Ćetković zablistala na premijeri filma "Hajduk u Beogradu"

Beogradska premijera porodičnog filma "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića održana je večeras u mts Dvorani, a najveće zadvoljstvo među publikom pokazala je upravo ona mlada, kojima je ovaj film najviše i namenjen.

Gromoglasnim aplauzom pozdravljena je velika autorsko-glumačka ekipa, posebno postava nove generacije predvođena glumcima Todorom Jovanovićem i Sofiom Trifunović koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Pred publikom su se poklonili i Sloboda Mićalović, Dragana Mičanović, Ana Lečić, Srđan Timarov, Pavle Jerinić, Milena Predić i drugi.

Ivan Vučićević

Slobodno možemo reći da je zvezda večeri bila petnaestogodišnja Vera Ćetković, ćerka popularnog glumačkog para koja je imala značajnu ulogu devojčice Roberte u ovom filmu. Na istom projektu radila je zajedno sa mamom i tatom, pa joj ništa nije bilo strašno ni nepoznato.

O tome da se u prvom momentu protivila tome da joj ćerka zaigra u filmu znajući da time negde već počinje da gradi glumačku karijeru Mićalovićeva je govorila na pres konferenciji povodom filma:

- Iskreno, bilo je ovako... Vera je čitala lektiru "Hajduk u Beogradu" i ja sam videla knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima taj film i ona je rekla da želi da ode na kasting. Dosta njih iz odeljenja se prijavilo i mene je posle Toki nazvao i rekao: "Ja sam odlučio, Vera igra Robertu". Ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir, ne može da igra u filmu". Ja sam mislila iskreno i nadala se da će nju odbiti, onda mi je Toki rekao: "Okej, ti reci detetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu i dobila je ulogu, ali ti joj reci da ne može da igra". Stavio me je u situaciju da ja stvarno nisam mogla to da uradim svom detetu i da joj zabranim da igra i onda sam to prihvatila - rekla je ona za Blic.

Sinoć je osim Vere crvenim tepihom prošetala i Sloboda ali i najponosnija tetka Dragana Mićalović koja nije krila koliko je srećna što je njena mezimica pokazala sav svoj talenat u novom filmskom ostvarenju.

Hajduk u Beogradu snimljen je prema istoimenom dečijem romanu pisca Gradimira Stojkovića, koji, od kada je i napisan, pre četrdeset godina, slovi za jednu od najčitanijih dečijih knjiga.

- Hteo bih da ovu premijeru posvetim preminulom Gradimiru Stojkoviću bez koga ovog filma ne bi bilo. Nedostaje ovde na bini, on je bio najveća pokretačka snaga ovog filma - rekao je reditelj.

Ivan Vučićević

Uz aplauz i potpisivanje Stojkovićeve knjige započet je crveni tepih, a ovacije nisu obeležile samo glavnu svečanu premijeru. Jednako nasmejana publika izašla je i sa predhodne dve projekcije, jer film je bio rasprodat u tri termina.

Hajduk u Beogradu je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd, a film predstavlja prvu ekranizaciju kultnog romana na velikom ekranu.

Gligorije Pecikoza Hajduk koji se iz manjeg mesta doazi u Boegrad, zajedno sa svojim roditeljima pred sobom postavlja velike izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.

Ivan Vučićević

Ivan Vučićević





