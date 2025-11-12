Dupla sreća u dva meseca: Džon Bon Džovi postao deda drugi put

Džon Bon Džovi postao je deda drugi put! Sin šezdesettrogodišnjeg rokera, Džesi Bon Džovi , i njegova supruga Džesi Lajt, dobili su prvo dete, ćerku kojoj su dali ime Bler Lusi. Photo by Theo Wargo/Getty Images for Intrepid Sea, Air, & Space Museum

Ponosni roditelji podelili su prvu fotografiju mezimice na Instagramu i time potvrdili najlepše vesti koje stižu iz njihovog porodičnog doma!

- Bler Lusi Bon Džovi. Naša slatka devojčica je stigla i ne bismo mogli biti srećniji. Dobrodošla na svet, bebo Bler medvedice - napisali su Džesi i njegova supruga u opisu zajedničke objave.

Džesi i njegova supruga venčali su se 7. maja 2024. u Las Vegasu.Njih dvoje su se upoznali 2018. godine na palubi Surf Lodža u Montauku, u državi Njujork. Ceremonija venčanja održana je u istoj kapeli u kojoj su Džesini roditelji, Bon Džovi i Dorotea Bon Džovi izgovorili sudbonosno "da" 1989. godine. Džon Bon Džovi je nedavno u emisiji „The One Show“ na Bi-Bi-Siju objavio da će dva puta postati deda.

- To je novo poglavlje u životu, znate. Mislim na ovo, dolazi ova sledeća generacija i odjednom imam unuku, još jedna dolazi sledeće nedelje - sa osmehom je rekao muzičar.

A pre samo dva i po meseca u dom porodice Bon Džovi stigla je još jedna devojčica, odnosno prva unuka frontmena istoimene muzičke grupe. Njegov sin Džejk i snaja Mili Bobi Braun postali su roditelji putem usvajanja. Glumica iz serije „Stranger Things“ i njen suprug potvrdili su u objavi na Instagramu da su dobili devojčicu putem usvajanja i da su uzbuđeni zbog novih avantura koje su na pomolu.

- Ovog leta smo dočekali našu slatku devojčicu putem usvajanja. Veoma smo uzbuđeni što započinjemo ovo prelepo sledeće poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti“, napisali su u zajedničkoj objavi. Zaključili su: „A onda su nas bile tri.





