Šumaherova porodica izdala potresno saopštenje: Možda je bolje ovako, završio je sa patnjom

Dvanaest punih godina svetska javnost čeka hoće li se negde pojaviti Mihael Šumaher, međutim po svemu sudeći taj prizor nećemo dočekati. Dugo se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, a vesti koje nam stižu nisu ni malo lepe.

Naime,prema izveštaju novinara zdravstveno stanje čuvenog vozača Formule 1 se pogoršalo i sedmostruki šampion sveta više ne može da govori, niti da se kreće, pa se tim povodom kratko se oglasila i njegova porodica. Mark Thompson / Getty Image

Iz diskretne tišine koja oduvek obavija dom porodice Šumaher, izlazi rečenica koja, neminovno, stvara buku. Jedna od onih reči koje iznenade, koje otvaraju diskusije. Ali, istovremeno, čini se da donose malo mira, praćena osećajem zaštite.

To je pukotina u zidu tišine koja deset godina čuva šampiona – štiti ga, ali ga i skriva. Tiha borba, duboko privatna, koja već dugo ne daje odgovore onima koji su ga voleli, i na stazi i van nje. I bol, onaj pravi, ne viče uvek. Ponekad ostaje u tišini. Sada, nakon godina, stižu nove reči. Bole, ali u sebi nose duboko značenje.

Prema izveštaju novinara Feliksa Gornera, Mihael više nije sposoban da govori niti da se kreće. Njegovo stanje je stabilno, ali ozbiljno. Govori se o minimalnom stanju svesti, ali porodica nikada nije želela da daje definicije. Oko njega, oni koji ga vole naučili su da žive sa drugačijim, tihim prisustvom.

Upravo odatle dolazi rečenica koja ima težinu: „Možda je bolje ovako“. Reči koje ne odražavaju rezignaciju, već jasnoću. Jer u tišini, barem nema buke, nema spektakla. Nema invazije, nema jurcanja za reflektorima. Samo poštovanje. A to, možda, je jedini način da se on zaista sačuva.

U toj tišini, još jedan šapat, ovoga puta nade. Nedavno je Šumaher potpisao kacigu namenjenu dobrotvornoj aukciji fondacije Džekija Stjuarta. Sa njim, Korina. Mali gest, ali veoma moćan. Džoni Herbert je to shvatio kao znak. Tih, krhak, ali pun značenja. Za one koji su uvek gajili nadu u povratak, ovo je dovoljno da osećaju da je Mihael duboko u sebi još tu. Bar malo. Vladimir RysBongarts / Getty Image

Mihael Šumaher nije samo najuspešniji vozač moderne Formule 1. On je mitska figura, simbol snage, preciznosti, odlučnosti. Njegovo ime je urezano u istoriju automobilizma pored imena velikih, ali je takođe ušao u domove, srca, i sećanja miliona zaljubljenika.

Zatim, 29. decembra 2013. godine, nesreća na skijanju. I od tada, mrak. Nema više javnih pojavljivanja, samo tišina. Tišina koju povremeno prekidaju samo nejasni ažuriranja, koja prenose supruga Korina i medicinski tim koji ga godinama leči u vili na Ženevskom jezeru.





