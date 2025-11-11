Novak Đoković oči u oči sa novinarom koji ga ne podnosi: To što si izjavio mnogo govori o tebi

Novak Đoković i Pirs Morgan sreli su se oči u oči posle godina nipodaštavanja od strane engleskog novinara koji nije gubio momenat da isproziva najboljeg tenisera svih vremena.
Poznati engleski novinar i naš Nole iza sebe imaju prošlost punu nesuglasica, ali se čini da su ratne sekire konačno zakopane. Srbin je pre nekoliko dana pomenutom voditelju dao intervju, koji bi trebalo da izađe večeras.
Već prošle godine se moglo naslutiti da će doći do poboljšanja odnosa između njih dvojice, pošto je Morgan stao u odbranu Đokovića, koji se nalazio na meti javnosti nakon što je u polufinale Vimbldona stigao zahvaljujući predaji Aleksa de Minora.
Najveći teniser u istoriji Novak Đoković razgovarao je sa Pirsom Morganom – uprkos svemu što je engleski novinar pričao o njemu u prošlosti. Inače, Morgan je bio poznat po tome što je ranije kritikovao Noleta, a onda je u vreme pandemije govorio loše i o Noletovoj mami – Dijani.
- Počeću izvinjenjem - čuje se glas Pirsa Morgana, u najavi njegovog intervjua sa Novakom Đokovićem.
Potom se prikazuju snimci hapšenja srpskog tenisera i njegove deportacije iz Australije tokom pandemije virusa korona, uz neumerene reakcije engleskog novinara.
Pročitajte Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?
- To što si rekao, mnogo govori o tome kakva si osoba. Samo kažem da ja nisam takav - odgovorio mu je Đoković u jednom trenutku.
O čemu su sve pričali i kako se Novak poneo prema jednom od svojih najvećih kritičara, videćemo u utorak – kada intervju bude objavljen.
Morgan je u jednom trenutku upitao Đokovića o doping skandalu Janika Sinera, a Novakov odgovor je glasio da će Italijana uvek pratiti ta senka, baš kao i njega prati priča o vakcinaciji i virusu korona.
Đoković je zatim dodao i da će Pirs morati o tome da upita lično Sinera, a zatim su usledile reči Engleza koje su momentalno počele da odzvanjaju društvenim mrežama.
- Intervjuišem samo najveće - izjavio je engleski novinar.
Pročitajte još
Novak Đoković oči u oči sa novinarom koji ga ne podnosi: To što si izjavio mnogo govori o tebi
Novak Đoković i Pirs Morgan oči u oči
11/11/2025Saznajte više
Trebalo im je 20 godina da se pomire: Pirs Brosnan snimljen sa sinom Kristoferom kog se odrekao
Pirs Brosnan se pomirio sa sinom Kristoferom
11/11/2025Saznajte više
Horoskop za 11. novembar: Vodolija se opterećuje pogrešnim idejama, Devica bi trebalo da prihvati poslovni kompromis
Dnevni horoskop za 11. novembar 2025. godine
11/11/2025Saznajte više
Ko bi rekao da je to onaj isti čovek? Faruk posle ozbiljnih zdravstvenih problema ponovo u javnosti (foto)
Faruk Fazlinović posle dosta vremena u javnosti, ne biste ga nikada prepoznali
10/11/2025Saznajte više
Magla bend oduševio, biće to spektakl: Istina je, Dragana i Nataša biće gošće na našem koncertu
Koncert Magla benda 6. februara u Beogradu
10/11/2025Saznajte više
Potresla se užasno, ne znam kako će ćerka podneti Rajkov odlazak: Pevačica u suzama
Smrt Rajka Šerifovića Vericu načisto slomila
10/11/2025Saznajte više
Komentari (0)