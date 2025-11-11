Novak Đoković oči u oči sa novinarom koji ga ne podnosi: To što si izjavio mnogo govori o tebi

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Autor: | 11/11/2025

Novak Đoković i Pirs Morgan sreli su se oči u oči posle godina nipodaštavanja od strane engleskog novinara koji nije gubio momenat da isproziva najboljeg tenisera svih vremena.

Poznati engleski novinar i naš Nole iza sebe imaju prošlost punu nesuglasica, ali se čini da su ratne sekire konačno zakopane. Srbin je pre nekoliko dana pomenutom voditelju dao intervju, koji bi trebalo da izađe večeras.

Lintao Zhang / Staff/Getty images

 

Već prošle godine se moglo naslutiti da će doći do poboljšanja odnosa između njih dvojice, pošto je Morgan stao u odbranu Đokovića, koji se nalazio na meti javnosti nakon što je u polufinale Vimbldona stigao zahvaljujući predaji Aleksa de Minora.

Najveći teniser u istoriji Novak Đoković razgovarao je sa Pirsom Morganom – uprkos svemu što je engleski novinar pričao o njemu u prošlosti. Inače, Morgan je bio poznat po tome što je ranije kritikovao Noleta, a onda je u vreme pandemije govorio loše i o Noletovoj mamiDijani.

- Počeću izvinjenjem - čuje se glas Pirsa Morgana, u najavi njegovog intervjua sa Novakom Đokovićem.

Potom se prikazuju snimci hapšenja srpskog tenisera i njegove deportacije iz Australije tokom pandemije virusa korona, uz neumerene reakcije engleskog novinara.

Pročitajte Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?

- To što si rekao, mnogo govori o tome kakva si osoba. Samo kažem da ja nisam takav - odgovorio mu je Đoković u jednom trenutku.

O čemu su sve pričali i kako se Novak poneo prema jednom od svojih najvećih kritičara, videćemo u utorak – kada intervju bude objavljen.

Morgan je u jednom trenutku upitao Đokovića o doping skandalu Janika Sinera, a Novakov odgovor je glasio da će Italijana uvek pratiti ta senka, baš kao i njega prati priča o vakcinaciji i virusu korona.

Đoković je zatim dodao i da će Pirs morati o tome da upita lično Sinera, a zatim su usledile reči Engleza koje su momentalno počele da odzvanjaju društvenim mrežama.

- Intervjuišem samo najveće - izjavio je engleski novinar.

Tamara Roksandić Photo by Lintao Zhang/Getty Images via Guliver
