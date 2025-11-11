Novak Đoković oči u oči sa novinarom koji ga ne podnosi: To što si izjavio mnogo govori o tebi

Novak Đoković i Pirs Morgan sreli su se oči u oči posle godina nipodaštavanja od strane engleskog novinara koji nije gubio momenat da isproziva najboljeg tenisera svih vremena.

Poznati engleski novinar i naš Nole iza sebe imaju prošlost punu nesuglasica, ali se čini da su ratne sekire konačno zakopane. Srbin je pre nekoliko dana pomenutom voditelju dao intervju, koji bi trebalo da izađe večeras. Lintao Zhang / Staff/Getty images

Već prošle godine se moglo naslutiti da će doći do poboljšanja odnosa između njih dvojice, pošto je Morgan stao u odbranu Đokovića, koji se nalazio na meti javnosti nakon što je u polufinale Vimbldona stigao zahvaljujući predaji Aleksa de Minora.

Najveći teniser u istoriji Novak Đoković razgovarao je sa Pirsom Morganom – uprkos svemu što je engleski novinar pričao o njemu u prošlosti. Inače, Morgan je bio poznat po tome što je ranije kritikovao Noleta, a onda je u vreme pandemije govorio loše i o Noletovoj mami – Dijani.

- Počeću izvinjenjem - čuje se glas Pirsa Morgana, u najavi njegovog intervjua sa Novakom Đokovićem.

Potom se prikazuju snimci hapšenja srpskog tenisera i njegove deportacije iz Australije tokom pandemije virusa korona, uz neumerene reakcije engleskog novinara.

- To što si rekao, mnogo govori o tome kakva si osoba. Samo kažem da ja nisam takav - odgovorio mu je Đoković u jednom trenutku.

O čemu su sve pričali i kako se Novak poneo prema jednom od svojih najvećih kritičara, videćemo u utorak – kada intervju bude objavljen.

"I'm gonna start by making an apology..."



Tomorrow, Piers Morgan speaks to the GOAT of tennis, Novak Djokovic.



Don't miss it! 🔥🔥🔥



📺 https://t.co/QR11ywt8D5@DjokerNole | @piersmorgan pic.twitter.com/FvnGe2bi0b — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 10, 2025

Morgan je u jednom trenutku upitao Đokovića o doping skandalu Janika Sinera, a Novakov odgovor je glasio da će Italijana uvek pratiti ta senka, baš kao i njega prati priča o vakcinaciji i virusu korona.

Đoković je zatim dodao i da će Pirs morati o tome da upita lično Sinera, a zatim su usledile reči Engleza koje su momentalno počele da odzvanjaju društvenim mrežama.

- Intervjuišem samo najveće - izjavio je engleski novinar.





