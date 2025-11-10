Magla bend oduševio, biće to spektakl: Istina je, Dragana i Nataša biće gošće na našem koncertu

Magla bend najavio je prvi koncert u Sava centru 6. februara na promociji održanoj u jednom prestoničkom restoranu. Tom prilikom bend je izveo svoje nove tri pesme "Čini mi se", "Pozdravi je" i "Za moje drugove" u akustičnoj verziji, koje su napisali Albino i Ajzi, u video produkciji 3PM.
- Nove tri pesme smo pripremili za naše obožavatelje, kao i naš prvi solistički koncert u Sava Centru, 6. februara. Kada me je pozvao kompozitor, rekao mi je da ima da mi pusti neke pesme, na prvu su nam se svidele te tri koje smo i snimili. U pesmu "Samo se noćas pojavi" sam sumnjao, ali sam se razuverio kada sam je otpevao u studiju. To je jedna neverovatna emocija. Uveliko radimo na pripremi vizuala, tako da će koncert i audio i vizuelno toliko dobro urađen. Inače sam Devica u horoskopu i jako sam težak i nikada nisam zadovoljan. Veliki sam perfekcionista, nisam strog samo sam zahtevan. Najviše za sebe, ne budem zadovoljan kako sam otpevao, čujem neke sitnice koje niko drugi ne čuje - govorio je Savić.
Frontmen benda, Vladan Savić, je toliko uzbuđen zbog svog prvog koncerta, da je čak u emisiji uživo istetovirao datum šesti februar na ruci.
Vladan je otkrio da je u početku planirao da u bendu ostane svega pet godina, verujući da je solo karijera pravi put za njega. Ipak, s vremenom je shvatio da je Magla bend postao mnogo više od prolazne faze, postao je njegov dom i najveća inspiracija.
- Pet godina, toliko sam rekao da ostajem, i dosta! Da steknem iskustvo, naučim nešto pa idem dalje. A i to ima Vlada Magla, onako mi se nije baš sviđalo. Danas, 15 godina kasnije, klinac je odavno sazreo, i shvatio da reflektor vredi samo kad osvetli sve oko tebe, da sreća nije samo da stojiš samom centru svog sveta već da imaš s kim da ga podeliš. I sad kad pogledam oko sebe, shvatam da ništa lepše nisam mogao da postanem nego Vlada Magla - rekao je pevač.
Vlada je naveo i ko je će njegove koleginice biti gošće na koncertu.
- Imamo duete sa dve predivne dame, tako da očekujte da na sceni u Sava centru vidite Natašu Bekvalac i Draganu Mirković - otkrio je Savić i time zaista najaviom veliki spektakl!
