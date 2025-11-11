Trebalo im je 20 godina da se pomire: Pirs Brosnan snimljen sa sinom Kristoferom kog se odrekao

Pre dvadeset godina Pirs Brosnan prekinuo je svaki kontakt sa sinom Kristoferom, koji je u to vreme zakoračio u tridesete.
Razlog za tako radikalnu odluku bila je ovsinost mladića od narkotika.
Pročitajte Brus Vilis konačno u javnosti! Za ruku ne drži suprugu Emu, evo u kakvom je stanju slavni glumac FOTO
Dve decenije kasnije otac i sin viđeni su zajedno u jednom londonskom restoranu, gde im se pridružio i Brosnanov mlađi sin Dilan. Budući da su izgledali srećno i opušteno, reklo bi se da su porodični problemi konačno iza njih.
Glumac je Kristofera, kao i njegovu sestru Šarlot usvojio 1986. godine, dok je bio u braku sa Kasandrom Haris. Njihov biološki otac bio je Kasandrin prvi muž Dermot Haris.
Pre dvadeset godina Pirs Brosnan je prekinuo svaki kontakt sa sinom. O tome je 2005. govorio u intervjuu za Playboy.
- Kristofer je izgubio samog sebe. Znam gde je, ali vodi težak život. Mogu samo da se nadam njegovom oporavku. Morao sam ga pustiti, rekao sam mu: “Ili počni živeti, ili umri”. Od mene može dobiti molitve, ali ne i moju ruku dok sam ne odlučio stati na noge.”
Usvojeni sin Pirsa Brosnana svojevremeno je radio kao pomoćnik reditelja na njegovim filmovima iz serijala o Džejmsu Bondu, da bi kasnije upao u svet narkotika zbog čega je često imao probleme sa zakonom.
Da je pomirenje na pomolu moglo se naslutiti pre tri godine, kada je Pirs Brosnan u objavi povodom Dana Očeva spomenuo svu svoju decu, pa i njega.
Večna ljubav za moje sinove Parisa, Dilana, Šona i Kristofera. Hvala vam na vašoj ljubavi – napisao je tada.
Pomirenje o kojem su otac i sin dugo sanjali konačno je postalo realnost.
