Ko bi rekao da je to onaj isti čovek? Faruk posle ozbiljnih zdravstvenih problema ponovo u javnosti (foto)

Glumac Senad Bašić (63) mlađim generacijama poznat je kao Faruk Fazlinović iz serije "Lud, zbunjen, normalan", a retki znaju da je on deo glumačke postave koja igra najdugovječniju predstavu u Bosni i Hercegovini. Reč je o predstavi "Umri muški", koja je nastala 1990. i koja je prošle godine proslavila 35 godina izvođenja.

Nakon što se Senad nije pojavio na sceni tokom predstave 'Umri muški', krenula su nagađanja da mu se pogoršalo zdravstveno stanje, što je i bilo tačno. Senad je jedan od omiljenih glumaca u BiH, a prošlog leta odliučio je da ne ćuti, već je iskreno progovorio o svom zdravstvenom stanju.

Legendarni Faruk tokom snimanja filma 'Bosanski lonac', dobio je tešku upalu pluća i proveo oko 3 nedelje u bolnici u Zagrebu. Imao je problema i zbog promuklosti. Podvrgnut je bronhoskopiji i tada su mu na levoj glasnici otkrili leukoplakiju, takozvanu leziju usne šupljine, pa su mu savetovali da napravi lasersku operaciju.

- Imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema i još sam na terapijama. Imao sam tri operacije glasnih žica, dve u Zagrebu i jednu u Sarajevu. Tako da je moje zdravlje narušeno, ali s obzirom na 62 godine i na sve što sam prošao u karijeri i koliko sam igrao za vreme i pose rata, ja samo mogu reći dobro je da sam živ - ispričao je tada za Novu BiH pisao je Story.hr.

Glumac je inače bio aktivan na društvenim mrežama, ali je onda sve utihnulo. Od oktobra prošle godine nije se oglasio. Tada je objavio da je na 49. Mojkovačkoj filmskoj jeseni dobio prvu nagradu za glavnu mušku ulogu u filmu "Bosanski lonac". Na fotografiji koju je objavio bio je vidno fizički iscrpljen, ali je i dalje vedrog duha, koji ga krasi čitav život.

Međutim, na oduševljenje svih, posle više od godinu dana, Faruk se juče oglasio na svom profilu na Instagramu, objavivši najnoviju fotografiju. Na prvi pogled, mnogi ga nisu prepoznali, Seda, uredno nameštena, kosa, prepoznatljiv stav i prikriveni osmeh večitog pozitivca.

"Moja iskrena podrška, teatarskom projektu, HOĆU KUĆI, Irfana Ribića i Davora Golubovića. Želim im uspešnu turneju u BiH", napisao je Senad uz fotografiju na kojoj je sa kolegama iz BiH.

Što se njegovog privatnog život tiče, Senad je u studentskim danima oženio suprugu Jasnu, koju je upoznao još kao srednjoškolac. Zajedno su dobili dvoje dece, ćerku Hanu i sina Skendera.






