Sada je jasno zašto je "skriva" od javnosti punih 30 godina: Ovo je Slađana supruga Saše Obradovića

Saša Obradović pre mesec dana ponovo je postao trener KK Crvene Zvezde i od tada sa crveno-belima piše novu istoriju, rekli bismo, pošto je njegov tim do sada neporažen od kako je pod njegovom palicom. Vrsan sportista, još bolji strateg, ali o privatnom životu gotovo da se ništa ne zna, ili se nije znalo do pre nekoliko godina, čak ni kako izgleda supruga Saše Obradovića Slađana, sa kojom je u braku 30 godina.
Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena. Takav je slučaj očigledno i sa Obradovićem. O tome kolika mu je zapravo podrška najbolje svedoči odgovor jednom navijaču Zvezde koji ga je upitao "da li bi pola svojih uspeha ostvari da nije bilo nje?“.
- Ni blizu… Oči moje - napisao je Obradović i tada oduševio celu Srbiju.
Saša je sa suprugom Slađanom u braku od 1997. godine i imaju dvoje dece, Anju i Rastka. Obradović se 2023. godine pojavio sa ženom na crvenom tepihu u Monaku, gde su pobrali sve simpatije zbog odabila stajlinga, a njen izgled je privukao tada veliku pažnju.
Supruga Saše Obradovića, zaista, izgleda prelepo i to posle gotovo tri decenije braka. Saša je na Dan zaljubljenih konstatovao: „Najlepša žena na svetu.“ Ono što je anegdota, a tiče se Saletove žene, jeste to da ona i njegova majka nose isto ime. Obradovićeva mama preminula je usled posledice korona virusa početkom 2021. godine, a neposredno pre toga dala veliki intervju o njegovoj karijeri i uspesima.
- Moj suprug je bio neviđeni zvezdaš. Sve utakmice je posećivao redovno i vodio Sašu. Igrala sam i ja košarku kao gimnazijalac i bila jako dobra. Odrasla sam u Pirotu, a tamo se uvek igrala dobra košarka. Nije slučajno ni Pešić odande, iz komšiluka. Imala sam dobre trenere.
Mnogo sam bila blaga prema njemu. Pošao je u prvi razred i došao da piše domaći. Sedim pored njega, i on u jednom trenutku kaže: “Mama, ja ne mogu više”, a ja: “Dobro”. Odmah ga oslobodim. A ćerku Sanju, ne, nju smo terali da uči. Sašu nikada nismo udarili, ni muž, ni ja. Nikada nismo digli ruku na njega. Bio je dobro dete - bila je iskrena gospođa Slađana.
