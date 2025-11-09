Mnogi je pamte iz filma “Majstori, majstori”: Semka Sokolović bila je odlična glumica, ali i više od toga

Semka Sokolović Bertok, cenjena glumica bivše Jugoslavije, rođena je u Sarajevu 1935. godine, u porodici koja je vodila poreklo od Mehmed-paše Sokolvića. Otac Rasim, finansijski inspektor, preminuo je kada je imala tri godine. Odrastala je uz majku Abidu i sestru Bademu, koja će postati operska pevačica. Youtube Screenshot

Osim glume, kojom se profesionalno bavila, imala je i brojna druga intersovanja. Šahovsko državno prvenstvo u Hrvatskoj osvojila je osam puta. Volela je fudbal i veslanje, a od mačevanja je morala da odustane zbog povrede.

Ni kockanje joj nje bilo nepoznanica.

- Omara Šarifa volim kao glumca, ali i zato što igra bridž. Volim ga jer karta, jer je kocar i jer sam i ja sve to – govorila je Semka koja je, po životnom opredeljenju, bila kosmpolita i humanista.

Iako nije među nama već 18 godina, mnogi je i dalje pamte po brojnim filmskim, televizijskim i pozorišnim ulogama.

Semka Sokolović Bertok diplomirala je na zagrebačkoj Kazališnoj akademiji, a radni vek provela je kao članica pozorišta Gavela. Najveću slavu doneo joj je film Gorana Markovića "Majstori, majstori", u kojem je glumila direktorku škole.

- Semku sam izvukao iz anonimnosti. Godinu dana pre početka snimanja bio sam u Dubrovniku na letovanju i igrali smo preferans. Ona je došla i sve nam pare uzela. Posle sam shvatio da je Semka šahovski majstor i kockar. Na kraju sam saznao da je glumica i doveo je na film", pričao je jedan od naših najpoznatijih reditelja. Youtube Screenshot

Mario Bartok, hrvatski šahovski velemajstor i sportski novinar, bio joj je životni saputnik skoro pet decenija. Upoznala ga je u Šahovskom klubu, a uz njega je zavolela i bridž. Decenijama su imali istu rutinu – svakog četvrtka zajedno su odlazili da se kartaju sa prijateljima. Glumica je obožavala karte, pa je u amanet ostavila da je sahrane sa špilom u rukama. Youtube Screenshot

Bračni par Bertok imao je jedno dete, sina koji je postao stručnjak za kompjutere, a u Americi je studirao i filmsku režiju.

U martu 2008, Semka Sokolović Bertok preminula je od posledica moždanog udara. Imala je 72 godine. Pet meseci kasnije beživotno telo njenog muža pronađeno je u Jarunskom jezeru, gde je često odlazio na plivanje.

Semka Sokolović i Mario Bertok u večnosti počivaju na zagrebačkom groblju Mirogoj. Youtube Screenshot





