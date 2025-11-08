Umro čuveni voditelj Top Gira

U 69. godini života umro je čuveni voditelj Top Gira Kventin Vilson. Kventin je bio izuzetno cenjen novinar i aktivist. Njegova porodica je potvrdila smrt, navevši da je Vilson preminuo danas nakon kratke borbe sa rakom pluća.
- Porodica Kventina Villsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktiviste, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. novembra, nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocenost: Kventin je uneo ljubav prema automobilima, od motora s unutrašnjim sagorevanjem do električnih vozila, u domove širom zemlje - piše u saopštenju njegove porodice, prenosi LadBible.
Kventin Vilson bio je jedna od zvezda emisije "Top Gir" i stručnjak za polovne automobile u emisiji tokom jedne decenije, od 1991. godine. Radio je zajedno sa Džeremijem Klarksonom, Viki Batler-Henderson i Džejmsom Mejom. Kasnije je postao voditelj rivalske automobilske emisije "Peta brzina" na Kanalu 5, a radio je i kao automobilski novinar.
Njegova porodica se duhovito prisetila i njegovog "sumnjivog postignuća" – najnižeg rezultata u istoriji šoua Strictly Come Dancing. Vilson je bio i pionir u promovisanju električnih vozila, još pre nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici, piše net.hr.
Privatno, porodica ga opisuje kao voljenog supruga Mihaele, predanog oca Mercedes, Maksa i Mini te ponosnog dede Saskije, Ksandera i Rokjsane.
U saopštenju ističu:
- Kventin će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – riznica iskustva koja nam je sada izvan dohvata.
Porodica je zahvalila na brojnim porukama saučešća, ali je zamolila za poštovanje privatnosti u ovom teškom razdoblju. Detalji sahrane biće objavljeni naknadno.
