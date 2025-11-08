Emina Jahović nije mogla da suzdrži emocije, zbog njega zaplakala na bini

Sinoć je Sava Centar bio premali da primi sve one koji su želeli da podrže Eminu Jahović na njenom prvom, velikom solističkom koncertu u srpskoj prestonici i to u pratnji simfonijskog orkestra.
Pevačica je na scenu zakoračila u potpuno belom izdanju, u senzacionalnom kombinezonu ukrašenom štrasom i raskošnoj beloj bundi, koju je ubrzo skinula, spremna da zabljesne punim sjajem. Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, dok su emocije ispunile svaki kutak dvorane.
U jednom momentu je zaustavila muziku kako bi se obratila publici.
- Dobro veče, moj prelepi Beograde. Dobro veče svima koji su došli da me podrže i da budu sa mnom. Puna sam emocija koje su pomešane. Ne znam ni šta bih rekla, užasno sam, pod tremom... - rekla je Emina, te se vratila pesmi.
Među prvima se pojavila Edita, sa kojom pevačica ima i duet, i odmah privukla sve poglede. Osim Edite, na koncert su došli modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, Sofija Šašić, Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić.
Ono što je mnoge iznenadilo su gosti koji su se pojavili na sceni sa muzičkom zvezdom, a prvi od njih bio je ni manje ni više voditelj Ognjen Amidžić koji je davnih dana dok je bio u grupi "Flamingosi" snimio duet sa Eminom "La hitana".
Pročitajte Emina Jahović najponosnija mama - Jaman ima 17, a već pet godina samostalno zarađuje
Kada se numera završila Jahovićeva se zahvalila Ognjenu što ju je podržao i ispoštovao pa je na trenutak zastala i obrisala suze sa lica. Odmah je nastavila dalje i objasnila publici zbog čega se rastužila:
- Nas dvoje smo ovde večeras sami, a trebalo je da bude i neko ko više nije među nama, a to je Marinko Madžgalj - izustila je jedva pevačica.
Osim Ognjena, sa Eminom na bini pevali su Dženan Lončarević, Mirza Selimović a na iznenađenje mnogih pojavila se i zablistala trudna Milica Todorović koja je otkrila da je ovo njeno prvo i poslednje pojavljivanje u javnosti do porođaja, ali da je morala da ispoštuje dragu koleginicu.
Takođe među prvima u Plavu dvoranu Sava Centra stigli su pevačicina mama Senija, kao i njeni naslednici Jaman i Javuz koji su đuskali od prve do poslednje numere.
