Sada već tradicionalno: Dženan Lončarević 13. februara u mts dvorani

Sada već tradicionalno, pop - rok pevač Dženan Lončarević, nastupiće 13. februara 2026. godine u mts Dvorani.
Kako je prošle i pretprošle godine napravio pravu ekspoloziju svojim ponovljenim nastupima u poznatoj beogradskoj Dvorani, Lončarević je spreman da se ponovo „bez rezerve“ preda svojim obožavaocima, a podsetimo, najavljujući nastup pre Dan zaljubljenih poručio je „da su mu koncerti koje je prethodnih godina održao u mts Dvorani jedni od najboljih u karijeri“.
- Želim da se taj osećaj ponovi. Neizmerno se radujem susretu sa publikom i iskren da budem očekujem uzavrelu koncertnu atmosferu, da sa ovdašnjom publikom ponovo budemo kao jedno - rekao je Dženan Lončarević prošle godine a verujemo da i sada isto misli.
U elektrik verziji, ali i čistim gitarskim solo izletima, Lončarević će beogradskoj publici odsvirati i otpevati neke od svojih najpoznatijih hitova, kao što su: „Ludujem“, „Laufer“, „Loša“„Cvete beli“; „Dao sam ti srce“, „Kazino“, „Pitam te“, „Nikome ni reč“, ali pesme novijeg datuma.
Pročitajte Dženan Lončarević ima četiri naslednika, za sinove je izabrao imena koja se retko čuju
Praćen standardnom ekipom u sastavu: Emir Zukić ( klavijatura ), Marko Širkovski ( bas gitara ) i Damjan Đorđević ( bubanj ) uz uigranu postavku će, kako najavljuje, uz autorske pesme, odsvirati i po neku obradu Bjelog dugmeta, Kerbera, Dino Merlina i drugih.
Iako peva i svira od malena, te je poznat i po čuvenom učešću u muzičkom toboganu kao devetogodišnji dečak izvedbom pesme „Tugo nesrećo“ od Crvene jabuke, svoj uspon doživljava od 2006. godine, kada i počinje da se pojavljuje po brojnim festivalima sa kojih je poneo i značajne nagrade.
Pesmom „Nikome ni reč“ iz 2007. godine počinje svoj vrtoglavi karijerni uspon.
