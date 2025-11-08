Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sada već tradicionalno: Dženan Lončarević 13. februara u mts dvorani

Autor: | 08/11/2025

Sada već tradicionalno, pop - rok pevač Dženan Lončarević, nastupiće 13. februara 2026. godine u mts Dvorani.

Kako je prošle i pretprošle godine napravio pravu ekspoloziju svojim ponovljenim nastupima u poznatoj beogradskoj Dvorani, Lončarević je spreman da se ponovo „bez rezerve“ preda svojim obožavaocima, a podsetimo, najavljujući nastup pre Dan zaljubljenih poručio je „da su mu koncerti koje je prethodnih godina održao u mts Dvorani jedni od najboljih u karijeri“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Želim da se taj osećaj ponovi. Neizmerno se radujem susretu sa publikom i iskren da budem očekujem uzavrelu koncertnu atmosferu, da sa ovdašnjom publikom ponovo budemo kao jedno - rekao je Dženan Lončarević prošle godine a verujemo da i sada isto misli.

U elektrik verziji, ali i čistim gitarskim solo izletima, Lončarević će beogradskoj publici odsvirati i otpevati neke od svojih najpoznatijih hitova, kao što su: „Ludujem“, „Laufer“, „Loša“„Cvete beli“; „Dao sam ti srce“, „Kazino“, „Pitam te“, „Nikome ni reč“, ali pesme novijeg datuma.

Praćen standardnom ekipom u sastavu: Emir Zukić ( klavijatura ), Marko Širkovski ( bas gitara ) i Damjan Đorđević ( bubanj ) uz uigranu postavku će, kako najavljuje, uz autorske pesme, odsvirati i po neku obradu Bjelog dugmeta, Kerbera, Dino Merlina i drugih.

Iako peva i svira od malena, te je poznat i po čuvenom učešću u muzičkom toboganu kao devetogodišnji dečak izvedbom pesme „Tugo nesrećo“ od Crvene jabuke, svoj uspon doživljava od 2006. godine, kada i počinje da se pojavljuje po brojnim festivalima sa kojih je poneo i značajne nagrade.

Pesmom „Nikome ni reč“ iz 2007. godine počinje svoj vrtoglavi karijerni uspon.

 

