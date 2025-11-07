Pre Srne Lango, Irfan Mensur voleo je najlepšu Jugoslovenku: Udala sam se iz najveće ljubavi

Prva supruga Irfana Mensura bila je Ljiljana Perović
„Odgajam tri sina – svog, njenog i našeg“, izjavio je Irfan Mensur u vreme dok je bio oženjen Srnom Lango. Pre nego što je upoznala Irfana glumica je dobila Aleksu, Irfan Filipa, a zajedno imaju Pavla, koji je krenuo profesionalnim stopama roditelja.
Filip Mensur rođen je 1985. godine u braku Irfana Mensura i Ljiljane Perović, jedne od najlepših i najpopularnijih manekenki nekadašnje Jugoslavije.
- Udala sam se iz velike ljubavi. Bila sam zaljubljena u Irfana, a verujem i on u mene, i malo je bilo razuma u našoj odluci da se venčamo. Bili smo mladi – on je imao 24, a ja godinu manje. Samo mi je bilo važno da budem sa njim, ma u kom obliku to bilo. Iz tog braka ne nosim nikakva negativna iskustva. Ipak, mislim da bi nam bilo bolje da smo se nekoliko godina zabavljali, pa tek onda venčali.
- Bili smo nezreli i kada smo odlučili da uđemo u brak i da se razvedemo. Sve je bilo na prečac. Da smo oboje malo spustili loptu, ubeđena sam da bismo i danas bili zajedno ‒ izjavila je 2008. godine Ljiljana Perović.
Slično viđenje ima i Irfan. Na pitanje, zašto je propao njegov prvi brak, odgovorio je:
‒ Zato što ni ona ni ja nismo dobro razumeli šta brak zapravo znači.
- Nije tu bilo nikakvog sukoba. Jednostavno, oboje smo shvatili da bi svako od nas trebalo da krene u život novim putem, a da će naš sin Filip nesmetano da raste i uz mene, i uz nju, jer nismo postavili ograničenja u smislu bavljenja detetom. Delili smo ga onako kako je Filip hteo.
