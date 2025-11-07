Majka Milena i brat Rade najveća su mu podrška: Saša Kovačević otvorio porodični foto album, ovakvog ga ne znamo

Saša Kovačević rođen je 27. jua 1985. godine u Zemunu.

Završio je OŠ „Svetozar Miletić“ u Zemunu, a svoje muzičko obrazovanje stekao je u Srednjoj muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ u Zemunu, na klavirskom odseku. Nakon toga je nastavio školovanje na Akademiji umetnosti, na smeru za snimanje i dizajn zvuka.

Majka Milena i otac Dragan snažno su od prvog dana podržavali su ga u želji da se bavi muzikom, dok je brat Rade danas njegov bliski suradnik i partner u zajedničkoj produkciji.

Saša Kovačević odrastao je u zemunskom naselju Retenzija, gde i danas ima stan. Iako trenutno živi u elitnom naselju West 65 na Novom Beogradu, često posećuje svoj stari kraj. Osim produkcije, Saša je i vlasnik popularnog restorana Ritual u kompleksu West 65. Privatna Arhiva

Njegov muzički put započeo je još 2004. godine, nastupom na festivalu “Sunčane skale”, a zatim je karijera krenula ka vrhu, da bi do svoje 40. godine stekao status pop zvezde.

U susret velikom solističkom koncertu, koji će 16. decembra održati u Sava centru, Saša Kovačević otvorio je foto album i podelio nekoliko fotografija koje do sada nismo imali priliku da vidimo. Slike otkrivaju kako je izgledao u ranom detinjstvu, a iskren osmeh dečaka koji će kasnije postati jedno od najprepoznatljivijih lica domaće muzičke scene i danas je tu.

Privatna Arhiva

Privatna Arhiva

Privatna Arhiva

Privatna Arhiva

Privatna Arhiva





