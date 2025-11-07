Saša Kovačević rođen je 27. jua 1985. godine u Zemunu.
Završio je OŠ „Svetozar Miletić“ u Zemunu, a svoje muzičko obrazovanje stekao je u Srednjoj muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ u Zemunu, na klavirskom odseku. Nakon toga je nastavio školovanje na Akademiji umetnosti, na smeru za snimanje i dizajn zvuka.
Pročitajte Saša Kovačević verio je Zoranu, a za HELLO! otkriva kako je reagovala Iskra - Taj dan me je zvala 18 puta da mi kaže: Papa...
Majka Milena i otac Dragan snažno su od prvog dana podržavali su ga u želji da se bavi muzikom, dok je brat Rade danas njegov bliski suradnik i partner u zajedničkoj produkciji.
Saša Kovačević odrastao je u zemunskom naselju Retenzija, gde i danas ima stan. Iako trenutno živi u elitnom naselju West 65 na Novom Beogradu, često posećuje svoj stari kraj. Osim produkcije, Saša je i vlasnik popularnog restorana Ritual u kompleksu West 65.
Njegov muzički put započeo je još 2004. godine, nastupom na festivalu “Sunčane skale”, a zatim je karijera krenula ka vrhu, da bi do svoje 40. godine stekao status pop zvezde.
U susret velikom solističkom koncertu, koji će 16. decembra održati u Sava centru, Saša Kovačević otvorio je foto album i podelio nekoliko fotografija koje do sada nismo imali priliku da vidimo. Slike otkrivaju kako je izgledao u ranom detinjstvu, a iskren osmeh dečaka koji će kasnije postati jedno od najprepoznatljivijih lica domaće muzičke scene i danas je tu.
Pročitajte još
Majka Milena i brat Rade najveća su mu podrška: Saša Kovačević otvorio porodični foto album, ovakvog ga ne znamo
Saša Kovačević otvorio porodični foto album
07/11/2025Saznajte više
Ovo je Dubravka, 15 godina mlađa supruga Tonija Cetinskog, 2019. doživela je moždani udar
Supruga Tonija Cetinskog konačno u javnosti, ovo je Dubravka
07/11/2025Saznajte više
Neda Ukraden otvoreno o ljubavi sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave, nisam želela da Jelena zbog moje odluke pati
Neda Ukraden bila je u vezi sa Momom Jakovljevićem
06/11/2025Saznajte više
Rada Manojlović: Ja sam se okrenula lekovima, a Milan je izlaz našao u veri
Rada Manojlović progovorila o zdravstvenim problemima
06/11/2025Saznajte više
Vujadin Savić hitno napustio Srbiju, Mirka ostala, deca su najvažnija
Vujadin Savić hitno napustio Srbiju
06/11/2025Saznajte više
Zdravko Čolić objavio novu pesmu, ovo je numera koju potpisuje Tonči Huljić, kakav ritam
Zdravko Čolić objavio novu pesmu "Tamo"
06/11/2025Saznajte više
Komentari (0)