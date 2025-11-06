Neda Ukraden otvoreno o ljubavi sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave, nisam želela da Jelena zbog moje odluke pati

Na sceni je više od pola veka, nedavno je proslavila 75. rođendan i izgleda savršeno. Nikad joj ne biste dali toliko godina. Uostalom, s razlogom je zovu našom Tinom Tarner. Puca od optimizma, energije i vedrine, nastupa širom bivše Jugoslavije, trči za unucima i reklo bi se da u životu uživa više nego ikad. Neda Ukraden pronašla je način da zaustavi vreme, a da li je jedan od sastojaka tog recepta i ljubav, za sada ne otkriva. Andreja Damnjanović

Legendarna pevačica je samo jednom stala na „ludi kamen“ ‒ iz braka sa rediteljem i scenaristom Milanom Bilbijom ima ćerku Jelenu. Svojevremeno se pričalo da se udaje za bogatog šeika, da je bila Titova ljubavnica, da je za njom glavu gubio i bivši libijski predsednik Moamer el Gadafi... Ali, posle supruga, potvrdila je samo jednu veliku ljubav – naočitog doktora Momu Jakovljevića. Privatna arhiva

Neda je o tome detaljno pisala u knjizi „Zora je svanula“. Kada ga je srela, osamdesetih godina, bila je razvedena i razočarana u ljubav i muškarce.

‒ Mog zgodnog, šarmantnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupali, on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je sa roditeljima i mlađim bratom u jednoj lepoj staroj zgradi u poznatoj dorćolskoj ulici. Desila mi se ljubav u Beogradu, i to obostrana sa Momom Jakovljevićem.

Kako je Neda navela, već iste večeri osetili su da ih veže neka nit. Osećala je kao da ga poznaje celog života. Rastali su se i razmenili brojeve telefona. Već sutradan su se videli u Beogradu jer se jedan njen muzičar razboleo. Setila se doktora i potražila pomoć. Priča se dalje razvijala sama od sebe.

‒ Kako smo nas dvoje uspeli da, i pored fizičke razdvojenosti i paralelnih nepodudarnih profesija, tako brzo razvijemo ljubav i dođemo do priče o braku ni sama ne znam. Počeli smo u proleće, nastavili preko leta i dočekali jesen sa već ozbiljnom pričom o zajedničkom životu. Bili smo zreli, slobodni i zaljubljeni. Obožavala sam da budem ne samo pevačica nego i njegova „obična“ devojka, da sa njegovom mamom idem na pijacu, da spremam ručak, neke moje specijalitete, što je nju posebno oduševljavalo. Jedino zbog čega sam tugovala je to što moja ćerka nije bila sa mnom u Beogradu.

Jelena ga je kasnije upoznala i sa njim ostvarila lepu komunikaciju.

‒ Veza je ušla u ozbiljnu fazu 1987. godine, kada sam se prijavila na njegovu kućnu adresu i postala Beograđanka. Kao par smo svima zapali za oko pa smo slušali razne priče. Mnogi su radili na tome da nas rastave. Youtube Screenshot K1

Povela ga je na turneju u Kanadu, gde su zajedno dočekali Novu godinu. Međutim, povratak u zemlju doneo im je problem. Pevačica je trebalo da upiše ćerku u osnovnu školu. Postavilo se pitanje gde.

‒ Dobro sam znala da preseljenje, promena sredine, škole, jezika, život bez bake, deke, oca, familije nije opcija na koju će moja ćerka pristati. U jedno sam bila sigurna: nisam želela da ona zbog mene i moje odluke pati. Zato sam odabrala da ja patim. I patila sam, dugo, dugo...

Tako se završila ljubav Nede Ukraden. Ipak, sudbina im je ponovo ukrstila puteve.

‒ Šta je život i kako promeša karte. Trideset godina kasnije, baš on je, kao lekar, mojoj ćerki mnogo pomogao da srećno iznese trudnoću s trećim detetom i na svet donese mog divnog unuka, koji se rodio baš u bolnici u kojoj on radi – otkrila je Neda.

Doktor Momčilo Jakovljević je hirurg, lekar Košarkaške reprezentacije Srbije, pomoćnik direktora KBC Dr Dragiša Mišović. Jednom prilikom je otkrio da se oženio kasno, u četrdesetoj. Dobio je sina i dve ćerke. Kada je o poslu reč, rekao je da nikad neće otići u penziju i da „za života treba raditi na tome da iza tebe ostanu dela“. Youtube Screenshot K1





