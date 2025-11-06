Neda Ukraden otvoreno o ljubavi sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave, nisam želela da Jelena zbog moje odluke pati

Na sceni je više od pola veka, nedavno je proslavila 75. rođendan i izgleda savršeno. Nikad joj ne biste dali toliko godina. Uostalom, s razlogom je zovu našom Tinom Tarner. Puca od optimizma, energije i vedrine, nastupa širom bivše Jugoslavije, trči za unucima i reklo bi se da u životu uživa više nego ikad. Neda Ukraden pronašla je način da zaustavi vreme, a da li je jedan od sastojaka tog recepta i ljubav, za sada ne otkriva.
Legendarna pevačica je samo jednom stala na „ludi kamen“ ‒ iz braka sa rediteljem i scenaristom Milanom Bilbijom ima ćerku Jelenu. Svojevremeno se pričalo da se udaje za bogatog šeika, da je bila Titova ljubavnica, da je za njom glavu gubio i bivši libijski predsednik Moamer el Gadafi... Ali, posle supruga, potvrdila je samo jednu veliku ljubav – naočitog doktora Momu Jakovljevića.
Neda je o tome detaljno pisala u knjizi „Zora je svanula“. Kada ga je srela, osamdesetih godina, bila je razvedena i razočarana u ljubav i muškarce.
‒ Mog zgodnog, šarmantnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupali, on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je sa roditeljima i mlađim bratom u jednoj lepoj staroj zgradi u poznatoj dorćolskoj ulici. Desila mi se ljubav u Beogradu, i to obostrana sa Momom Jakovljevićem.
Pročitajte: Sve je moglo biti drugačije u Nedinom životu - Možda bih još bila u srećnom braku
Kako je Neda navela, već iste večeri osetili su da ih veže neka nit. Osećala je kao da ga poznaje celog života. Rastali su se i razmenili brojeve telefona. Već sutradan su se videli u Beogradu jer se jedan njen muzičar razboleo. Setila se doktora i potražila pomoć. Priča se dalje razvijala sama od sebe.
‒ Kako smo nas dvoje uspeli da, i pored fizičke razdvojenosti i paralelnih nepodudarnih profesija, tako brzo razvijemo ljubav i dođemo do priče o braku ni sama ne znam. Počeli smo u proleće, nastavili preko leta i dočekali jesen sa već ozbiljnom pričom o zajedničkom životu. Bili smo zreli, slobodni i zaljubljeni. Obožavala sam da budem ne samo pevačica nego i njegova „obična“ devojka, da sa njegovom mamom idem na pijacu, da spremam ručak, neke moje specijalitete, što je nju posebno oduševljavalo. Jedino zbog čega sam tugovala je to što moja ćerka nije bila sa mnom u Beogradu.
Jelena ga je kasnije upoznala i sa njim ostvarila lepu komunikaciju.
‒ Veza je ušla u ozbiljnu fazu 1987. godine, kada sam se prijavila na njegovu kućnu adresu i postala Beograđanka. Kao par smo svima zapali za oko pa smo slušali razne priče. Mnogi su radili na tome da nas rastave.
Povela ga je na turneju u Kanadu, gde su zajedno dočekali Novu godinu. Međutim, povratak u zemlju doneo im je problem. Pevačica je trebalo da upiše ćerku u osnovnu školu. Postavilo se pitanje gde.
‒ Dobro sam znala da preseljenje, promena sredine, škole, jezika, život bez bake, deke, oca, familije nije opcija na koju će moja ćerka pristati. U jedno sam bila sigurna: nisam želela da ona zbog mene i moje odluke pati. Zato sam odabrala da ja patim. I patila sam, dugo, dugo...
Pročitajte: Ljubav je odvela na drugi kraj sveta - On je jedini muškarac Nede Ukraden za koga je javnost ikada saznala
Tako se završila ljubav Nede Ukraden. Ipak, sudbina im je ponovo ukrstila puteve.
‒ Šta je život i kako promeša karte. Trideset godina kasnije, baš on je, kao lekar, mojoj ćerki mnogo pomogao da srećno iznese trudnoću s trećim detetom i na svet donese mog divnog unuka, koji se rodio baš u bolnici u kojoj on radi – otkrila je Neda.
Doktor Momčilo Jakovljević je hirurg, lekar Košarkaške reprezentacije Srbije, pomoćnik direktora KBC Dr Dragiša Mišović. Jednom prilikom je otkrio da se oženio kasno, u četrdesetoj. Dobio je sina i dve ćerke. Kada je o poslu reč, rekao je da nikad neće otići u penziju i da „za života treba raditi na tome da iza tebe ostanu dela“.
Slične Vesti
Neda Ukraden priznala vezu sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave
Ljubav Nede Ukraden bio je čuveni doktor
10/09/2023Saznajte više
Pročitajte još
Neda Ukraden otvoreno o ljubavi sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave, nisam želela da Jelena zbog moje odluke pati
Neda Ukraden bila je u vezi sa Momom Jakovljevićem
06/11/2025Saznajte više
Rada Manojlović: Ja sam se okrenula lekovima, a Milan je izlaz našao u veri
Rada Manojlović progovorila o zdravstvenim problemima
06/11/2025Saznajte više
Vujadin Savić hitno napustio Srbiju, Mirka ostala, deca su najvažnija
Vujadin Savić hitno napustio Srbiju
06/11/2025Saznajte više
Zdravko Čolić objavio novu pesmu, ovo je numera koju potpisuje Tonči Huljić, kakav ritam
Zdravko Čolić objavio novu pesmu "Tamo"
06/11/2025Saznajte više
Oglasila se trudna Nikolina Kovač, presrećno otkrila pol bebe
Trudna Nikolina Kovač otkrila pol bebe
06/11/2025Saznajte više
Nikolina Kovač trudna! Čestitamo!
Nikolina Kovač trudna, stiže treća beba
06/11/2025Saznajte više
Komentari (0)