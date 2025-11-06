Bojana Lazić iskreno o ljubavi: Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke

Bojana Lazić publiku je godinama pozdravljala nedeljom popodne ispred emisije "Vikend specijal", da bi nedavno postala i deo ekipe "Pinkovih zvezda". O svom radnom danu, plavokosa voditeljka kaže:

- Deluje lako jer volim svoj posao i uživam u njemu. Ali, nije jednostavno pripremiti pet sati živog programa, biti najgledaniji svake nedelje u tom terminu, biti najakutelniji i ugostiti najveće zvezde. Višečasopvna emisija koja ide uživo zahteva ozbiljnu pripremu i odličnu organizaciju. Privatna Arhiva

Bojana Lazić svojevremeno je bila u braku sa glumcem Žarkom Lazićem. Njihov sin Matija danas je srednjoškolac koji nema želju da se pojavljuje u medijima.

- Moj sin je tinejdžer, ali već je jako zreo i pametan dečak. Samostalan je, emotivan i prava riznica korisnih saveta za svoju mamu, koju maksimalno podržava. Uvek otvoreno kaže šta mu se dopada, a šta ne, što jako cenim. Često usvojim njegove savete, pa i kritike – otkrila je Bojana u razgovoru za novi broj magazina "Story".

Atraktivna voditeljka šest godina je bila u emotivnoj vezi na koju je nedavno, kako kaže, stavila tri tačke.

- Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke.Emotivno sam zauzeta i naša ljubav je velika. Prekidali smo i vraćali se jedno drugome, videćemo šta će na kraju biti suđeno.

- Najvažnije mi je da se dobro osećam i da nikada ništa ne silim, a posebno ne odnose – zaključila je Bojana. Privatna Arhiva





