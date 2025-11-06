Potvrda ljubavi: Kejti Peri čvrsto drži Džastina Trudoa za ruku FOTO

U julu ove godine samo mesec dana nakon što je Kejti Peri potvrdila raskid veridbe sa Orlandom Blumom, pevačica je viđena kako uživa u večeri i šetnji sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom u Montrealu.

Slavna pop zvezda i bivši premijer Kanade su u ponedeljak, 28. jula, proveli zajedničko veče, a su njihovo druženje opisali kao „intimno i opušteno“. Prema pisanju američkih medija, Kejti i Džastin su dan započeli šetnjom kroz park “Mount Royal”. Oboje su bili nasmejani i delovali su opušteno, a Peri je u naručju nosila i malog psa. Theo Wargo/Staff Getty Images

Veče su nastavili u poznatom montrealskom restoranu “Le Violon”, gde su uživali u specijalitetima od morskih plodova i koktelima, a otišli su i do kuhinje da se lično zahvale osoblju koje im je priredilo neverovatan užitak.

Par je nastavio druženje i nakon večere, otišavši do “Taverne Atlantic”. Ova vest odjeknula je kao bomba, s obzirom da je pre mesec dana Kejti Peri okončala višegodišnju vezu i veridbu s Orlandom Blumom.

Nakon desetak godine veze i zajedničkog roditeljstva, par je odlučio da se raziđe, uz dogovor da četvorogodišnja ćerka Dejsi Dov ostane njihov glavni prioritet.

- Nastavićemo da delujemo kao porodica, s ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugom - poručili su ranije u zajedničkom saopštenju.

I Džastin Trudo ima sličnu priču, jer se u avgustu 2023. razveo od Sofi Gregoar, nakon osamnaest godina braka i troje dece: Ksavijera (17), Elu-Gras (16) i Adriena (11). U svojoj objavi na Instagramu, Trudo je naglasio da je odluka o razlazu doneta posle „mnogih teških razgovora“ i da njihova porodica ostaje povezana „ljubavlju i poštovanjem“. Antonio Masiello/Stringer Getty Images

A sada, Kejti Peri i Džastin Trudo su konačno potvrdili ljubavnu vezu pojavivši se zajedno držeći se za ruke na jednom događaju. Par nije skidao osmeh sa lica, a pevačica je blistala u jarko crvenoj haljini evidentno srećna i emotivno ispunjena.





