Aleksandar Mitrović se oglasio zbog Piksija: Nesrećan kraj za njega, uradio je neke stvari...

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije i najbolji strelac u istoriji naše zemlje, Aleksandar Mitrović, dao je intervju za sajt Flashscore i u njemu se dotakao brojnih zanimljivih tema. Jedna od tema bio je i Dragan Stojković Piksi, a čitava Evropa pročitala je reči koje je posvetio bivšem selektoru nacionalnog tima.
Pročitajte Piksijeva vila na Dorćolu ima 246 kvadrata i tri sprata: U centru luksuznog doma stoji BISTA i to čija!
- Nesrećan kraj za njega, jer je uradio neke stvarno dobre stvari sa reprezentacijom. Igrali smo na Svetskom prvenstvu, pa na Evropskom prvenstvu posle više od 20 godina. Mislim da čak ima najviše pobeda od svih selektora u istoriji naše reprezentacije. Naravno, imali smo i neke loše delove tokom našeg zajedničkog putovanja, ali to je fudbal, to je život. Zahvalni smo mu na svemu, ipak sada gledamo unapred - počeo je priču Aleksandar Mitrović, pa se dotakao i Veljka Paunovića:
- Novi selektor će imati dobar tim sa talentovanim mladim igračima. Videćemo šta će biti.
Aleksandar Mitrović se osvrnuo i na predstojeće izazove reprezentacije.
- Nadam se putu na Mundijal, ali više ništa ne zavisi od nas. Ispustili smo neke bodove koje nismo smeli i sada nas čekaju dve teške utakmice protiv Letonije i pogotovo protiv Engleske. Moramo da probamo da izvučemo najbolje moguće rezultate da bismo ostali „živi“ i da bismo pojurili ekipe ispred nas. Mislim da imamo dobar tim, dobre mlade igrače i već smo ostvarili neke velike stvari ranije. Ako budemo imali i najmanju šansu, borićemo se i videćemo šta će se dogoditi.
Istakao je Mitrović i kako smatra da je u najboljim igračkim godinama.
- Mislim da sam u najboljim godinama! Prošao sam mnogo toga, u Engleskoj, sa reprezentacijom na Svetskom i Evropskom prvenstvu... Nadam se, sa mojim iskustvom, mogu da pomognem saigračima, pogotovo mladim igračima, da podignu kvalitet svojih igara. Moj glavni posao ovde je da postižem golove i da pomažem timu da pobeđuje. Nadam se da ću uspeti - zaključio je Mitrović.
(Kurir / Flashscore)
Slične Vesti
Aleksandar Mitrović i Piksi oči u oči posle Evropskog prvenstva: Odluka je doneta
Odluka Aleksandra Mitrovića je definitivna
15/08/2024Saznajte više
Pročitajte još
Aleksandar Mitrović se oglasio zbog Piksija: Nesrećan kraj za njega, uradio je neke stvari...
Aleksandar Mitrović se obratio Piksiju
05/11/2025Saznajte više
Tijana Dapčević otkrila tajnu uspešnog braka: Zaprosila sam Milana posle tri meseca veze
Tijana Dapčević zaprosila muža pre više od dve i po decenije
05/11/2025Saznajte više
Marija Šerifović stigla u Zvezde Granda, oglasila se na društvenim mrežama
Marija Šerifović na snimanju Zvezda Granda
05/11/2025Saznajte više
Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije
Novak Đoković se preselio u Atinu i progovorio grčki jezik
05/11/2025Saznajte više
Devojčica sa Plazme danas je udata i živi u Kikindi, i dalje je svi zovu Bambika, baš se promenila
Devojčica sa Plazme zove se Aleksandra Nedošan i danas je srećna i uspešna mlada dama
05/11/2025Saznajte više
Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede
Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević
05/11/2025Saznajte više
Komentari (0)