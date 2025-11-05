Novak Đoković nedavno se, zajedno sa porodicom,preselio u Atinu. U glavnom gradu Grčke započeo je novo životno poglavlje, koje podrazumeva i nov poslovni početak. Kao što je poznato, Novak je teniski turnir Serbia Open preselio u Atinu, a igraće se od 2. do 8. novembra.
Pročitajte Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede
Novi start je, bez sumnje, prijao našem najboljem teniseru svih vremena, pa je u 2. kolu ATP turnira pobedio Alehandra Tabila. Na konferenciji za štampu, dodatno je oduševio fanove, ali i pridobio nove.
Naime, progovorio je na grčkom jeziku, za koji je rekao da ga još uvek uči.
- Ovde se osećam kao kod kuće, sjajno je igrati u Atini. Kada sam pre nekoliko meseci došao ovde sa porodicom bili smo veoma uzbuđeni. Volim Grčku, svi Srbi vole Grčku. Duboko smo povezani: istorijski, religiozno, kulturološki. Čudno je proživeti sve ovo i doživeti gostoljubivost i ljubaznost po koj su Grci poznati. Zbog svega što sam napravio u tenisu ljudi su još ljubazniji prema meni i zato mi je priređen ovakav doček – rekao je Novak Đoković u pozdravnom govoru, nakon što je okupljene pozdravio na jeziku domaćina.
Rođeni Beograđanin, koji je zahvaljujući tenisu nekoliko puta obišao zemaljsku kuglu, u više navrata je pokazao da mu jezici odlično idu.
Novak Đoković je pravi poliglota, koji je na konferencijama za medije pokazao da, osim maternjeg, govori i engleski, francuski, italijanski, nemački, pa i kineski jezik. Sada je, po svemu sudeći, red došao i na jezik starih filozofa i mudraca.
Pročitajte još
Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije
Novak Đoković se preselio u Atinu i progovorio grčki jezik
05/11/2025Saznajte više
Devojčica sa Plazme danas je udata i živi u Kikindi, i dalje je svi zovu Bambika, baš se promenila
Devojčica sa Plazme zove se Aleksandra Nedošan i danas je srećna i uspešna mlada dama
05/11/2025Saznajte više
Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede
Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević
05/11/2025Saznajte više
Udaje se Madona, budući mladoženja nema ni 30 godina
Udaje se Madona, bruje svetski mediji
05/11/2025Saznajte više
Jelena Bin Drai o životu u Emiratima, otkrila da li sinovi pričaju srpski: Ne ispraćam decu u školu...
Jelena Bin Drai o porodici, životu i karijeri u Emiratima
04/11/2025Saznajte više
Dejvid Bekam postao vitez: Odlikovao ga kralj Čarls u Vindzoru, Viktorija dizajnirala posebno odelo
Dejvid Bekam odlikovan od strane kralja Čarlsa
04/11/2025Saznajte više
Komentari (0)