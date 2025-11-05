Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije

Novak Đoković nedavno se, zajedno sa porodicom,preselio u Atinu. U glavnom gradu Grčke započeo je novo životno poglavlje, koje podrazumeva i nov poslovni početak. Kao što je poznato, Novak je teniski turnir Serbia Open preselio u Atinu, a igraće se od 2. do 8. novembra.

Novi start je, bez sumnje, prijao našem najboljem teniseru svih vremena, pa je u 2. kolu ATP turnira pobedio Alehandra Tabila. Na konferenciji za štampu, dodatno je oduševio fanove, ali i pridobio nove.

Naime, progovorio je na grčkom jeziku, za koji je rekao da ga još uvek uči.

- Ovde se osećam kao kod kuće, sjajno je igrati u Atini. Kada sam pre nekoliko meseci došao ovde sa porodicom bili smo veoma uzbuđeni. Volim Grčku, svi Srbi vole Grčku. Duboko smo povezani: istorijski, religiozno, kulturološki. Čudno je proživeti sve ovo i doživeti gostoljubivost i ljubaznost po koj su Grci poznati. Zbog svega što sam napravio u tenisu ljudi su još ljubazniji prema meni i zato mi je priređen ovakav doček – rekao je Novak Đoković u pozdravnom govoru, nakon što je okupljene pozdravio na jeziku domaćina. Photo by Clive Brunskill/Getty Images

Rođeni Beograđanin, koji je zahvaljujući tenisu nekoliko puta obišao zemaljsku kuglu, u više navrata je pokazao da mu jezici odlično idu.

Novak Đoković je pravi poliglota, koji je na konferencijama za medije pokazao da, osim maternjeg, govori i engleski, francuski, italijanski, nemački, pa i kineski jezik. Sada je, po svemu sudeći, red došao i na jezik starih filozofa i mudraca.





