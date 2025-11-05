Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije

Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije

Autor: | 05/11/2025

0

Novak Đoković nedavno se, zajedno sa porodicom,preselio u Atinu. U glavnom gradu Grčke započeo je novo životno poglavlje, koje podrazumeva i nov poslovni početak. Kao što je poznato, Novak je teniski turnir Serbia Open preselio u Atinu, a igraće se od 2. do 8. novembra.

Pročitajte Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede

Novi start je, bez sumnje, prijao našem najboljem teniseru svih vremena, pa je u 2. kolu ATP turnira pobedio Alehandra Tabila. Na konferenciji za štampu, dodatno je oduševio fanove, ali i pridobio nove.

Naime, progovorio je na grčkom jeziku, za koji je rekao da ga još uvek uči.

- Ovde se osećam kao kod kuće, sjajno je igrati u Atini. Kada sam pre nekoliko meseci došao ovde sa porodicom bili smo veoma uzbuđeni. Volim Grčku, svi Srbi vole Grčku. Duboko smo povezani: istorijski, religiozno, kulturološki. Čudno je proživeti sve ovo i doživeti gostoljubivost i ljubaznost po koj su Grci poznati. Zbog svega što sam napravio u tenisu ljudi su još ljubazniji prema meni i zato mi je priređen ovakav doček – rekao je Novak Đoković u pozdravnom govoru, nakon što je okupljene pozdravio na jeziku domaćina.

Photo by Clive Brunskill/Getty Images

 

Rođeni Beograđanin, koji je zahvaljujući tenisu nekoliko puta obišao zemaljsku kuglu, u više navrata je pokazao da mu jezici odlično idu.

Novak Đoković je pravi poliglota, koji je na konferencijama za medije pokazao da, osim maternjeg, govori i engleski, francuski, italijanski, nemački, pa i kineski jezik. Sada je, po svemu sudeći, red došao i na jezik starih filozofa i mudraca.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tennis TV (@tennistv)

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Profimedia
Tagovi: Novak Đoković novak đoković grčki jezik grčki jezik novak đoković atina novak đoković progovorio grčki jezik

Pročitajte još

Najnovije vesti