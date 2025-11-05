Devojčica sa Plazme danas je udata i živi u Kikindi, i dalje je svi zovu Bambika, baš se promenila

Aleksandra Nedošan je čuvena devojčica sa Plazme

Plazma je "rođena" 1967. godine u Požarevcu i već skoro šest decenija je deo nas, naših domova, detinjstava, našeg identiteta. Omiljeni keks često je prva pomoć kada želimo nešto na brzinu da gricnemo, da obnovimo energiju ili da jednostavno uživamo u bogatstvu ukusa i razgalimo sva čula. Spakovana u prepoznatljivoj crvenoj kutiji, Plazma je bila i ostala važan "sastojak" naših života. A da li se sećate starog pakovanja sa onom slatkom devojčicom?

Sećate se sigurno, nije to bilo tako davno...

Youtube printscreen

Aleksandra Nedošan iz Kikinde tada je imala četiri i po godine. Konkurencija je bila prilično jaka, ali uspela je da pobedi čak 2.000 svojih vršnjakinja na izboru održanom 1999. godine u "Muzičkom toboganu" i postane zaštitno lice Plazma keksa. Bambi devojčica koju su svi prepoznavali.

Kako je kasnije otkrila, bila je previše mala da bi shvatila šta se događa.

– To je za mene i za druge devojčice bilo lepo druženje i igra. Kasnije, kada sam snimala reklame i kada su me fotografisali za kalendare, postala sam svesna uspeha – izjavila je svojevremeno za Telegraf.

Iz kompanije su joj za rođendan i praznike redovno slali pakete slatkiša, koje je nesebično delila drugoj deci. A ona je Bambi dete bila sve do 2006. Kako je rekla, iz novina je saznala da više nije lice čuvenog brenda i bila je veoma tužna zbog toga.

Aleksandra je i poslednja devojčica koja nam se smešila sa kutije najpoznatijeg keksa na ovim prostorima, koji se sa svojim sadržajem visokokvalitetnih sastojaka svrstava u red vrhunske hrane.

Ona je, inače, veoma talentovana i svestrana mlada dama. Iz intervjua objavljenog pre nekoliko godina saznajemo da se bavila folklorom, da je bila članica pevačke grupe i da se pojavljivala u nekim muzičkim spotovima. Studirala je, inače, smer za babicu na Visokoj zdravstvenoj školi.

Ali, i dalje je mnogi zovu Bambika. Taj nadimak stoji i pored njenog imena na Fejsbuku, a primetili smo da umesto prezimena Nedošan sada piše – Majstorović.

(Blic žena)





