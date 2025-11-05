Udaje se Madona, budući mladoženja nema ni 30 godina

Udaje se Madona! Vest o ličnim odlukama mega zvezde već je dospela na naslovne strane međunarodnih medija. Umetnica je, za svog životnog saputnika, izabrala svog mladog dečka, Akima Morisa.

Insajder blizak paru potvrdio je da je veza između 67-godišnje pevačice i 29-godišnjeg fudbalera dostigla novi nivo. Par se tajno verio i sada se kreće ka braku. Tačan datum veridbe nije otkriven, ali Madona je spremna da svetu objavi svoju sreću. Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Ona je otvoreno priznala svojim voljenima da je Moris čini samopouzdanom i srećnom i da se prema njoj ophodi „bolje od bilo koga drugog“. Opcije koje zvezda razmatra uključuju Italiju, Portugal i svoje imanje u Ist Hemptonu. Pevačica ne planira veliku proslavu, već želi da okupi samo najbližu porodicu i prijatelje kako bi podelili svoju sreću.

Još jedan ključni aspekt ove zajednice je to što Madona namerava da potpiše predbračni ugovor sa svojim mladim ljubavnikom. A bivši fudbaler nema primedbi.

- Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akim nema primedbi na ovo, već je pristao na sve klauzule o poverljivosti otkako su počeli da se zabavljaju, tako da nema sukoba po ovom pitanju - rekla je zvezdina pratnja.

Glasine o romansi između Madone i Akima Morisa prvi put su se pojavile u avgustu 2022. godine. Tada se par prvi put pojavio na naslovnoj strani časopisa „Paper“. Ali u to vreme, njihova veza je bila prilično ležerna. Neko vreme je zamrla, ali se ponovo pojavila u julu 2024. godine. Tada je pevačica objavila fotografiju sa Akimom na društvenim mrežama, signalizirajući da njihova romansa nastavlja.

A u maju je Madona prisustvovala zabavi u čast 29. rođendana svog voljenog, i od tada ljubavnici nisu krili svoju vezu.

Obožavaoci su podeljeni u dva tabora: neki podržavaju pevačicu i veruju da je konačno pronašla sreću, jer ljubav ne poznaje starosne granice. Drugi, međutim, sumnjaju da ova veza ima budućnost. Ali Madona nije osoba koja obraća pažnju na kritike ili tuđa mišljenja. Photo by Dia Dipasupil/Getty Images





