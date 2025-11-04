Jelena Bin Drai o životu u Emiratima, otkrila da li sinovi pričaju srpski: Ne ispraćam decu u školu...

Prošlo je 17 godina otkako je Jelena Jakovljević postala gospođa Bin Drai. Slavna manekenka uživa pored poznatog arapskog šeika, biznismena Saida bin Draija, sa kojim je stvorila topli dom pun ljubavi. Instagram

Kada je 2001. prešla u Dubai i ubrzo postala jedan od najuspešnijh modela u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije ni sanjala da će pronaći čoveka svog života, pored koga će se skrasiti 2007. godine.

Uprkos tome što je imala profil na Instagramu, Jelena je poprilično čuvala svoju intimu. Tek ponekad je obaveštavala pratioce o svojoj svakodnevici, a o pojedinim detaljima mogli smo da saznamo samo preko profila njenih drugarica.

Sada je po prvi put govorila Jelena Bin Drai govorila o brojnim privatnim temama u emisiji "Tačno u 16" kod Roberta Čobana, pa su se tako dotakli svih segmenata njenog života - od Žablja preko izbora za Mis, odlaska u Emirate i života unazad 20 i više godina koliko je tamo.

Na pitanje kako izgleda jedan njen dan, čime se bavi kao i da li njeni sinovi pričaju srpski, nekadašnja misica je odgovorila:

- Dok se deca ne srede i ne izađu iz kuće, nema spavanja od šest sati ujutru bez obzira na to što ih ja ne ispraćam iz kuće, to rade dadilje, imam pomoć u kući ali svakako ne može da se spava, to je trčanje, lupanje vratima. Kad god neko bira iz mog okruženja tampone za uši, prvo mene zovu da ih posavetujem jer imam arsenal od 250 komada, probala sam sve moguće. Koliko god su nam zidovi izolovani, tih sat vremena dok oni ne izađu iz kuće jer ih ima četvorica, i plus posluga to je haos.

Odlazim na posao u 8, na poslu sam do dva popodne. Bavila sam se sa par različitih stvari, imala sam svoju liniju haljina, rađene na pariski način, posle sam uvela i dnevnu liniju, time sam se bavila 10 godina. To je zapravo bio moj veoma skup hobi. U modnoj industriji si nekad u plusu, nekad u minusu. Taman kad smo počeli da zarađujemo od toga, naišao je kovid i sve to je zaustavljeno. Nisam imala ni vremena da se posvetim tome jer sam proširivala medicinski biznis, otvorili smo drugu polikliniku i za vreme kovida sam radila ja na sasvim drugačiji način - rekla je Jelena Bin Drai pa se osvrnula na to koje jezike koriste njeni sinovi:

- U Žabalj dolazimo 3,4 puta godišnje, ja sam uvek tri do četiri puta u Srbiji godišnje, oni su sigurno jednom, a nekada i sva četiri. Rašid, najmlađi tečno govori srpski, a stariji samo kada im nešto treba, znaš kako je sa tinejdžerima kada im nešto treba sve jezike pričaju - završila je nekadašnja Misica.

Inače, dom Jelene bin Drai zaista je poput zamka dostojnog princeze. Luksuzna vila nalazi se na plaži, koja se vidi sa jednog raskošnog balkona.

Instagram

Ako im se ne ide do plaže, par Bin Drai može da uživa pored bazena, okružen zelenilom i šarenim cvećem. A sada enterijer – svaka prostorija je u bež nijansama i zlatnim toplim tonovima. Nameštaj je dominantno bele boje, a porodica je pri odabiru birala i tradicionalne i savremene komade. Instagram

Iako bi neko mogao da pomisli da su se Bin Draijevi fokusirali na luksuz, prioritet im je ipak bila udobnost. Ono što im je bilo najvažnije jeste da naprave topao dom za njihovu decu - Asju, Hilala, Hamdana i Rašida.





