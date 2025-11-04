Magazin “People” je presudio: Džonatan Bejli je najseksepilniji muškarac na svetu 2025

Džonatan Bejli najseksipilniji je muškara na svetu za 2025. godinu. To je odlučio magazin “People” u tradicionalnom izboru čiji ishod se svake godine čeka s nestrpljenjem. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

Odluka je zvanično objavljena u ponedeljak uveče u popularnoj emisiji "The Tonight Show" sa Džimijem Felonom, a Bejli nije krio oduševljenje zbog priznanja.

"Ovo je čast koja se dešava jednom u životu", izjavio je zgodni glumac, pa dodao uz smeh - "želim da kažem, Džimi, hvala ti što si odustao kako bih mogao ja da budem ovde."

Rođen je pre 37 godina u Velikoj Britaniji, i za svoj rad dobio je brojna umetnička priznanja. Ovo je prvi put da je ocenjivan i njegov izgled, šarm, harizma.

Džonatan Bejli otkrio kako se osećao kada je prvi put čuo da je dobio priznanje koje magazin "People" dodeljuje jubilarni 40. put.

- Jedino što je luđe od igranja u ‘Ričardu II’ bilo je kada sam dobio poziv za ovo priznanje - kazao je, ne krijući ushićenje.

Photo by Jeff Spicer/Getty Images

Britanski glumac široj publici postao je poznat 2020. godine, kada je dobio ulogu šarmantnog lorda Entonija Bridžertona u Netflix seriji "Bridžerton", koja je ubrzo postala globalni fenomen.

Magazin People dodeljuje titulu 'Najseksipilnijeg muškarca sveta' od 1985. godine. Prvi dobitnik bio je Mel Gibson, a lista laureata tokom godina uključuje i imena poput Krisa Evansa, Pola Rada, Džona Ledženda. Prošlogodišnji pobednik bio je Džon Krasinski, a Bejli sada postaje deo ove ekskluzivne grupe.





