Vreme je za penziju: Bjela poslednji put na sceni sutra uveče

Predstava "Let iznad kukavičjeg gnezda" ide u penziju

Dragan Bjelogrlić, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih glumaca u Srbiji, rođen je pre 62 godine.

Prvu ulogu dobio je još kao dečak, u filmu "Boško Buha", da bi krajem 80-ih započeo njegov uspon u jugoslovenskoj kinematografiji, prvenstveno zahvaljujući seriji "Bolji život", u kojoj je igrao Slobodana Bobu Popadića.

U pozorištu je glumio znatno manje nego pred kamerama, ali je ostavio upečatljiv trag.

"Let iznad kukavičjeg gnezda", jedna je od predstava u kojima je publika volela da ga vidi.

Kao Randal P. Mekmarfi Dragan Bjelogrlić izašao je pred publiku 250 puta, čineći svojim tumačenjem ovu rolu jednom od najupečatljivijih u savremenom srpskom pozorištu.

Tokom dvadeset godina kroz ovu legendarnu predstavu je prošlo više desetina glumaca i glumica, među njima i oni koji nisu više sa nama, Marko Živić, Milorad Mandić Manda, Boris Komnenić, Feđa Stojanović, Dejan Matić i Srđan Dedić. U predstavi su igrali i Slobodan Boda Ninković, Bojan Dimitrijević, Rade Marković, Ljubinka Klarić, Jana Milić i mnogi drugi. BDP

Predstava je gostovala više od trideset puta u zemlji i inostranstvu, dobila brojna priznanja i zadržala status jednog od najvoljenijih naslova beogradske pozorišne scene. BDP

Tačno 20 godina od premijere, predstava Beogradskog dramskog pozorišta „Let iznad kukavičjeg gnezda“, za koju se uvek tražila karta više biće izvedena poslednji put. U sredu, 5. novembra, ovo čuveno ostvarenje koje je od 2005. godine pogledalo više od 150.000 ljudi odlazi u penziju.

Tako će se i Bjela poslednji put naći na sceni u ulozi koja je svojevremeno proslavila Džeka Nikolsona. BDP





