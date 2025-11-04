Roditelji su mi rekli, dobro razmisli da li ste probali sve: Danica Karić otvoreno o razvodu

Prvi brak Danice Karić trajao je kratko
Danica Karić, iako potiče iz poznate familije, radije bira medijsku ilegalu i porodični mir. Ćerka Bogoljuba i Milanke Karić retko se pojavljuje u javnosti, tek na nekom bitnom porodičnom događaju.
Duže od deceniju uživa u skladnom braku sa suprugom Nikolom, kao i u odgajanju sinova Bogoljuba i Petra.
U mlađim danima je, zajedno sa sestrom od strica Danijelom, bila članica grupe “D&D”, a tada je i češće bila prisutna u medijima. Sada je, posle dužeg vremena, ponovo stala pred kamere. U emisiji “Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović”, Danica Karić pričala je o brojnim temama iz svog života, a prisetila se i mladalačkog braka sa pevačem Danijelom Đokićem.
Kako je rekla, njeni baba i deda u braku su proveli 70 godina,roditelji su zajedno već pet decenija, a i ona sama već dugi niz godina neguje skladnu bračnu zajednicu. Ipak, iza nje je i brak koji je trajao jako kratko.
Prisećajući se te životne epizode, rekla je:
- To je bilo mnogo, mnogo davno. Mislim da sam imala 20, možda 21 godinu kad sam se udala.
Prvi put se venčala 2007. godine, a brak je trajao do 2011.
- Mi smo bili najbolji prijatelji toliko dugo, sedam godina smo bili zajedno, deset godina smo se družili. Bili smo najbolji prijatelji koji su se zaljubili, što je i prirodno. Moglo je možda da traje zauvek, zaista, jer se ništa nije dogodilo. Ipak, u jednom trenutku sam shvatila, on je dobar čovek, on može da bude i dobar otac, može da bude dobar muž, ali to nije ta ljubav koju osećam da mi treba dad imamo. E, sad bih se možda sebi smejala i rekla: Dano, ne radi se o tome.
- Moram da verujem da je sve to Božja volja i da je tako moralo da bude.
Na pitanje kako su njeni roditelji reagovali kada im je rekla da želi da se razvede, odgovorila je:
- Definitivno im nije bilo lako. Nije im bilo svejedno jer iz takve smo porodice, to se olako ne radi. Rekli su: Dobro razmisli, da li ste pokušali sve?
- Sviđa mi se što sam došla ovde jer mnogo znači imati psihologa, imati nekoga kome možete da se obratite kad imate poteškoće. Ne može svako sam da reši stvari, ali tu je pomoć. Da li će to biti roditelji, jer možda nećemo njima da se otvorimo, ili neko stručan. Ali, mora se ići kod nekoga jer u većini slučajeva pomogne taj neko i taj brak se očuva i održi. I toj e divno, jer to je blago, zaista.
Na kraju razgovora, Danica Karić dodala je da ne žali zbog tog bračnog iskustva.
- Sve to ima svoje i naučilo me je sigurno. Možda ne bih bila danas ovo što jesam da nisam imala to, opet kažem, jedno lepo iskustvo. Kada sam pomenula razvod roditelji su rekli samo: “Ako posle svega i dalje veruješ da je to za tebe, onda okej. Mi se nismo u ckrvi uzeli u to vreme, tata tada nije bio tu. Imali smo samo brak u opštini, građansko venčanje, i ona je to nekako lakše.
