Tragedija potresla srpski fudbal: Naš trener umro na terenu, imao je samo 44 godine

Mladen Žižović, trener fudbalskog kluba Radnički., umro je tokom utakmice koju je njegov tim igrao sa ekipom Lučana. u 14. kolu Superlige Srbije
On se srušio ispred svoje trenerske pozicije na atletskoj stazi u Lučanima.
Utakmica je prekinuta u 41. minutu.
Fudbalerima je odmah bilo jasno o čemu je reč, seli su na tereni počeli da plaču. Iako je pomoć odmah ukazana, mladom treneru nije bilo pomoći.
Mladen Žižović je prošle nedelje privremeno preuzeo Radniči. Ranije je bio trener Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog, Slobode Tuzle i Borca iz Banjaluke.
Imao je samo 44 godine.
