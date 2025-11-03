Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Mirka Vasiljević u opuštenom izdanju: Kad odvede decu u školu i završi snimanja, sa njim prošeta

03/11/2025

Pas Mirke Vasiljević pravi glumici društvo u šetnji

Proteklih nedelja Mirka Vasiljević i njena porodica često su bili tema novinaskih tekstova, kao i komentara na društvenim mrežama.

Medijska hajka usledila je nakon skandala u kojem se spominje njen nevenčani suprug Vujadin Savić.

Za razliku od njega, koji se ne pojavljuje u javnosti, Mirka se trudi da vodi sasvim normalan život, koliko god to bilo moguće u situaciji kada su svi pogledi usmereni ka njoj.

Bilo kako bilo, majka četvoro dece maksimalno je posvećena svojim mališanima, koje redovno odvozi u školu, na treninge, u vrtić.

Takođe, Mirka Vasiljević vratila se i poslovnim obavezama. Tačnije, dobila je ulogu u seriji “Nasledstvo” koja se snima po scenariu Žarka Jokanovića.

Na kraju dana ostaje joj vremena i za kratki relaks, a kamere su je snimile u šetnji sa kućnim ljubimcem. Trenerka i kratka jakna, sasvim su adekvatan autfit za šetnju po kraju.

Instagram screenshot/vasiljevic_mirka

 

 

