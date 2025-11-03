Zvezda serije “Beli lotos” u poseti Beogradu, ovde je možete sresti

Zvezda serije “Beli lotos” u poseti Beogradu
Zvezda serije “Beli lotos”, Volton Gogins, ovih dana u poseti je Beogadu. Na svom Instagram nalogu objavio je nekoliko fotografija i podelio impresije koje će poneti iz glavnog grada Srbije.
“Srbija. Beograd. Lepo je ovde,” napisao je uz fotografije crkve Svetog Marka, Kalemegdana i Knez Mihailove ulice.
Zvezda serije “Beli lotos”, ostvario je zapaženu ulogu u trećoj sezoni, u kojoj je prvobitno ulogu dobio i naš Miloš Biković.
Volter Gogins rođen je u Alabami, pre 53 godine, odakle se kasnije preselio u Los Anđeles. Igrao je u filmovima “Linkoln”, “Đangova osveta”, “Podlih osam”,“Tomb Raider”...
U braku je sa producentkinjom i spisateljicom Nađom Koners. Ona je početkom godine bila prinuđena da se javno oglasi zbog glasina da je njen suprug, tokom snimanja planetarno popularne serije, otpočeo romansu sa koleginicom Ejmi Lu Vud. U seriji “Beli lotos” tumačili su ljubavni par.
- Čudno je to čuti, ali je pokazatelj koliko su ljudi bili zainteresovani za izmišljene likove, rekla je Nađa Koners, koja sa Volterom ima sina za koga su izabrali neobično ime Augustus.
Kojim povodom je u Beogradu, Volter Gogins nije podelio sa pratiocima na društvenim mrežama. Ali, po svemu sudeći, iz glavnog grada poneće lepe utiske.
