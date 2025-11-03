Lepa Brena ne krije tugu: Nadala sam se da će pobediti bolest, nažalost otišao je

Lepa Brena oglasila se povodom smrti člana “Slatkog greha” Ljubiše Markovića Frenkija.
- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenutka nadala sam se da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru – izjavila je za Kurir.
Ljubiša Marković, zajedno sa Sašom Popovićem, bio je član čuvenog benda od osnivanja.
Učestvovao je u stvaranju mnogih hitova i albuma, a pojavio se u nekoliko filmova u kojima je “Slatki greh” bio u centru pažnje. Između ostalog, gledali smo ga u serijalu filmova “Hajde da se volimo”.
U muzičkim krugovima važio je za cenjenog harmonikaša.
“Slatki greh” je početkom godine ostao bez osnivača, Saše Popovića, koji je preminuo u 70. godini.
